Скандальный Хржановский попустил Путина и похвалил Украину

Российский режиссер Илья Хржановский раскритиковал режим президента РФ Владимира Путина и похвалил Украину.

Об этом автор скандального проекта "Дау. Дегенерация" рассказал в интервью "Украинской правде", отметив, что Россия идет в сторону закрытого мира.

"В России есть пропагандистская машина, которая формирует сознание и взгляды людей, таким образом их разрушая. Я очень боюсь закрытости этого мира, того, что он окажется закрытым особенно после пандемии", – отметил он.

Илья Хржановский

При этом Хржановский подчеркнул, что Путин вовсе не "сверхчеловек".

"Он – человек, который 20 лет у власти, окружен примерно одними и теми же людьми. Это меняет человека так, что уже не понимаешь, с чем имеешь дело… Путин является просто человеком, который оказался в позиции сверхчеловека. И эту позицию ему создали люди вокруг", – сказал режиссер.

Также он сообщил, что в Украине, как государстве все гораздо лучше, чем в России.

"Если, например, в России со мной случилась бы история, как в Украине сейчас (скандал с фильмом "ДАУ. Дегенерация" – Ред.), то я бы точно понимал, что это механизм государственный. Значит, завтра меня уже точно скорее всего посадят. Потому что этот механизм работает безальтернативно. В нем нет, не может быть никакого плюрализма мнений, никакой возможности что-то обсуждать", – указал Хржановский.

Так, режиссер навел яркий пример демократии в нашей стране, когда в салоне самолета экономкласса он увидел пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Я верю во всю эту историю демократическую, и в то, что власть сменяема. Я летел в самолете и видел, как в экономкласс входит Порошенко. В России это невозможно", – отметил Хржановский.

Петр Порошенко в самолете

Как сообщал OBOZREVATEL: