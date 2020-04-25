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25 апреля • обновлено в 12:01
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Скандальный Хржановский об изнасиловании буфетчицы бутылкой в "ДАУ": это игра!

2.7т
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Российский режиссер Илья Хржановский, который снял скандальный фильм "ДАУ", объяснил, зачем включил в один из его эпизодов под названием "Наташа" сцену с изнасилованием бутылкой.

В интервью "Украинской правде" он заявил, что это было частью "игровых обстоятельств", через которые зрители должны были понять всю сущность общества тоталитарного СССР.

"Думаю, это можно сделать разным способом. Но я делал методом погружения людей в обстоятельства другого времени. И надо все-таки добавить – в игровые обстоятельства. Когда заходит речь про бутылку, которую там, если смотреть фильм, даже не вставляют, хотя могли и вставить… Ее могли вставить только в том случае, если на это пошла актриса, и это решают в тот момент на месте", – сказал режиссер.

Хржановский добавил, что моральные пределы, которые себе устанавливает человек, в том числе творческий, очень тонкие. Также он отметил, что в сцене с бутылкой главное насилие осуществляется не этим предметом.

Илья Хржановский

Илья Хржановский

"Главное насилие – психическое, которое часто происходит на допросах. Это – главные точки унижения. И если уж ты делаешь картину такой жизни, то другого языка быть не может. Но ты делаешь это совместно с участниками проекта", – поделился автор нашумевшего "ДАУ", отметив, что такие эпизоды, как с бутылкой, проговаривались заранее.

Также Хржановский выразил возмущение из-за того, что западные журналисты приписали ему несуществующие слова о главной героине фильма.

"Кто-то привел мои слова, которые я никогда не произносил в газете Le Monde. Про то, что мы Наташу нашли в садомазохистском борделе. Это просто неправда. И слов этих не было, и факта тоже", – заверил режиссер.

По его словам, актрису нашли на кастинге, до съемок она работала на рынке. "Там есть, например, актриса Оля Шкабарня. Действительно в ее судьбе был момент, что она снималась в порнографических фильмах. И она не скрывает этого. Но не это ее определяет. Не из-за этого она снималась в фильме, а из-за своих человеческих данных", – рассказал Хржановский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма "ДАУ. Дегенерация" российского режиссера Хржановского младенцев из украинских детских домов.

  • В результате к выяснению обстоятельств нарушений присоединился даже детский омбудсмен Николай Кулеба.

  • Компания, которая занималась съемками проекта на территории Украины, "Феномен-Украина" заявила, что на съемках сцен с детьми фильма "ДАУ. Дегенерация" присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки.

  • OBOZREVATEL подробнее узнал о скандальном проекте и о том, что на самом деле происходило на съемочной площадке.

  • Прокуратура начала уголовное производство относительно вероятного нарушения прав детей во время съемок скандального фильма.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Россия
Тег
"Дау. Дегенерация" Ильи Хржановского
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Комментарии
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Решает актриса вставлять или нет. И если бы она решила вставить, то процесс Вставляния был бы показан на экране?
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