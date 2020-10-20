Скандального преподавателя-"сталиниста" киевской автошколы, оскорблявшего Майдан, уволили

Преподавателя одной из киевских автошкол, который называл себя "сталинистом", оскорблял Майдан и желал ученице "сдохнуть", уволили.

Руководство учебного учреждения отреагировало на скандал в соцсетях и публикацию OBOZREVATEL. Об окончании резонансной истории написала в Facebook пресс-секретарь народного депутата от "Слуги народа" Елены Шуляк Анастасия Климчук, которая также стала жертвой нападок учителя-"сталиниста".

Она опубликовала ответ руководства автошколы бывшему ее выпускнику помощнику-консультанту народного депутата от партии "Голос" Романа Лозинского Андрею Лузану.

"Мы сами шокированы данной ситуацией. Автошкола "Серна-200" не поддерживает политических взглядов Владимира о Революции Достоинства, также шокированы перепиской и оскорблениями в целом", – сказано в сообщении.

Также в заведении назвали ситуацию "ударом ниже пояса" и пообещали принять радикальные меры.

Чуть позже последовало сообщение о прекращении сотрудничества автошколы с преподавателем Владимиром Салиховым.

Как сообщал OBOZREVATEL, преподаватель одной из киевских автошкол, где проводят дистанционные занятия в чате, назвал себя "коммунистом-сталинистом" и заявил студентам, что "майданутые" мешают ему работать.