Итак, театрализованный фарс под названием дисциплинарная комиссия оправдала таки этого морального урода по фамилии ЛИНЧевский. Теперь эти деятели сами превратились в таких же деградантов. Они, оказывается, не нашли в его словах ничего оскорбительного и неэтичного...

И что ж выходит? Теперь этот персонаж вместе со своей шефиней будет и дальше рулить в МОЗ и решать судьбы людей? Безнаказанно и с чувством презрения к людям.

Новости Отказы МОЗ стоили жизни многим людям

Верю, что Нет, и ещё раз нет! Все равно добьёмся его отставки! Вместе! По-другому быть не может. Ни в одной стране мира этот персонаж не проработал бы и двух дней после подобной мерзости.

Иначе, это нравственный и человеческий крах...