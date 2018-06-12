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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак
Политик, общественный деятель Все статьи автора

Скандального Линчевского оправдали. Он дальше будет рулить в МОЗ

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Итак, театрализованный фарс под названием дисциплинарная комиссия оправдала таки этого морального урода по фамилии ЛИНЧевский. Теперь эти деятели сами превратились в таких же деградантов. Они, оказывается, не нашли в его словах ничего оскорбительного и неэтичного...

И что ж выходит? Теперь этот персонаж вместе со своей шефиней будет и дальше рулить в МОЗ и решать судьбы людей? Безнаказанно и с чувством презрения к людям.

Новости
Отказы МОЗ стоили жизни многим людям

Верю, что Нет, и ещё раз нет! Все равно добьёмся его отставки! Вместе! По-другому быть не может. Ни в одной стране мира этот персонаж не проработал бы и двух дней после подобной мерзости.

Иначе, это нравственный и человеческий крах...

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Автор
Дмитрий СпивакДмитрий Спивак
Тема
Здоровье
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Спивака
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