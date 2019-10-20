Скандал с хором Веревки и "Кварталом 95": Бородянский попросил прощения у Гонтаревой

Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Так он отреагировал на скандальное выступление "Квартала 95", которое юмористы посвятили поджогу дома бывшей чиновницы. Пост с извинениями появился на странице министра в Facebook.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки", – написал он.

Выступление "Вечернего квартала" Скрин видео

Напомним, 20 октября в сети появилось видео нового концерта "Вечернего квартала". Один из номеров юмористов – песня "Горела хата", высмеивающая скандал вокруг поджога дома Гонтаревой в Киеве, – вызвал ажиотаж и волну критики в сети.

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