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21 октября • обновлено в 00:31
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Скандал с хором Веревки и "Кварталом 95": Бородянский попросил прощения у Гонтаревой

2.2т Читать материал на украинском

Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Так он отреагировал на скандальное выступление "Квартала 95", которое юмористы посвятили поджогу дома бывшей чиновницы. Пост с извинениями появился на странице министра в Facebook.

"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки", – написал он.

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Выступление "Вечернего квартала"

Выступление "Вечернего квартала"

Скрин видео

Напомним, 20 октября в сети появилось видео нового концерта "Вечернего квартала". Один из номеров юмористов – песня "Горела хата", высмеивающая скандал вокруг поджога дома Гонтаревой в Киеве, – вызвал ажиотаж и волну критики в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Валерия Гонтарева Владимир Бородянский
Место
Украина
Теги
95 Квартал скандалы
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Так и надо этой блядоске
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