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Скандальное интервью у Лаврова о Крыме взяла ''дрянная девчонка'': пикантные фото пропагандистки

10.9тЧитать материал на украинском

Российская пропагандистка Дарья Асламова, которая взяла скандальное интервью для "Комсомольской правды" у главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, известна своей книгой "Записки дрянной девчонки".

Кроме того, 49-летняя спецкорреспондент не раз публиковала свои пикантные снимки, где она полураздетая позирует в соблазнительных позах.

Отметим, что с 2014 года Асламова находится в базе "Миротворца" за антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно-значимой информацией и неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины.

В 2014 году пропагандистка была награждена в России медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" "за объективное освещение событий в Крыму".

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Скандальное интервью у Лаврова о Крыме взяла ''дрянная девчонка'': пикантные фото пропагандистки

Скандальное интервью у Лаврова о Крыме взяла ''дрянная девчонка'': пикантные фото пропагандистки

Скандальное интервью у Лаврова о Крыме взяла ''дрянная девчонка'': пикантные фото пропагандистки

Скандальное интервью у Лаврова о Крыме взяла ''дрянная девчонка'': пикантные фото пропагандистки

Скандальное интервью у Лаврова о Крыме взяла ''дрянная девчонка'': пикантные фото пропагандистки

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавров сделал ряд наглых заявлений об Украине и войне, развязанной на ее территории российскими оккупантами. Их он озвучил во время большого интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда". Глава МИД РФ традиционно соврал о непричастности страны-агрессора к кровопролитному конфликту на Донбассе, успел затронуть любимый миф Кремля о "братской взаимопомощи", а также не упустил возможность пригрозить Украине новым вторжением.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаАннексия КрымаВойна на Донбассе
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Теги
пропагандаНовости Россиисайт Миротворец
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Асламова в первую очередь великолепный журналист, за плечами которой уникальные репортажи и интервью лучшего мирового уровня журналистики, в том чисеи военной. Храбрости её могут позавидовать многие мужики. Книги Дарьи весьма интересны. Ну а что касается снимков, так многие женщины мечтали и мечтают о своих эротических фотосессиях в известных глянцевых журналах, даже наверное мешкоглазая Ирина Геращенко и многодетная Марина Порошенко. Бабская какая-то заметка.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Продажная российская журналистика в уродливом теле.При других обстоятельствах она взяла бы у коня другое интервью.Так и отучилась на журналистку в кабинете декана.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Старая эксгибиционистка
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