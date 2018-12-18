Скандальное интервью у Лаврова о Крыме взяла ''дрянная девчонка'': пикантные фото пропагандистки

Российская пропагандистка Дарья Асламова, которая взяла скандальное интервью для "Комсомольской правды" у главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, известна своей книгой "Записки дрянной девчонки".

Кроме того, 49-летняя спецкорреспондент не раз публиковала свои пикантные снимки, где она полураздетая позирует в соблазнительных позах.

Отметим, что с 2014 года Асламова находится в базе "Миротворца" за антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно-значимой информацией и неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины.

В 2014 году пропагандистка была награждена в России медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" "за объективное освещение событий в Крыму".

Сергей Лавров отвечает на вопросы Дарьи Асламовой

🤣

Просто захотелось уровнем поделиться запоребриковым pic.twitter.com/wirYJbNXUj — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 17 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавров сделал ряд наглых заявлений об Украине и войне, развязанной на ее территории российскими оккупантами. Их он озвучил во время большого интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда". Глава МИД РФ традиционно соврал о непричастности страны-агрессора к кровопролитному конфликту на Донбассе, успел затронуть любимый миф Кремля о "братской взаимопомощи", а также не упустил возможность пригрозить Украине новым вторжением.

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