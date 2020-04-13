Скандальное дело из-за критики Зеленского: суд уступил майору ВСУ
Окружной административный суд Киева решил рассматривать резонансное дело офицера ВСУ Романа Ковалева в общем, а не упрощенном порядке. Речь идет о его обжаловании незаконного взыскания за оскорбление президента Украины Владимира Зеленского.
Как написал Ковалев на своей странице в Facebook, изначально суд хотел рассматривать дело без вызова сторон, дебатов и без привлечения СМИ.
"Такое решение судьи вызвало резонанс в обществе, особенно среди военнослужащих, которые с большим интересом и вниманием наблюдают за всем тем, что сейчас со мной происходит. Поэтому было направлено еще одно заявление в суд с требованием назначить рассмотрение дела в общем производстве. Судья удовлетворил наше требование", – написал майор.
Он отметил, что считает это небольшой победой в борьбе за права украинских военнослужащих и пообещал идти до конца.
Согласно постановлению суда, подготовительное заседание по скандальному делу состоится 20 июля 2020 года.
"Ходатайство Ковалева Романа Анатольевича о рассмотрении дела в порядке общего искового производства удовлетворить. Назначить подготовительное заседание на 20 июля 2020 года на 15:00", – сказано в документе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.
Оказалось, что конфликт между ними вспыхнул еще в августе 2019 года. Тогда глава государства даже обозвал военнослужащего "треплом".
После этого Ковалев решил обратиться в суд, заявив, что его ограничивают в правах и свободах как гражданина.
Иск касается нарушения права на свободу слова командующим Сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Сирским.
Вскоре офицер рассказал, что после разгоревшегося скандала командование Сухопутных войск ВСУ усилило на него давление.
Кроме того, он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.
Офицер поблагодарил украинцев за поддержку, однако признался, что несмотря на это, "скандал" только набирает обороты, ведь командование прибегает к давлению не только на него, но и на его сослуживцев.
Также Ковалев рассказал, что после скандала с выговором он попал в госпиталь, где медики попытались подделать данные о его самочувствии и выписали раньше времени.
28 февраля он пришел поговорить с начальником кардиоревматологии Галиной Спасской и хотел записать их разговор на телефон. Однако начальник юридической службы госпиталя подполковник Андрей Кузьминец забрал у Ковалева телефон и перешел на угрозы с рукоприкладством.
Помимо всего стало известно, что Ковалева хотят перевести на более низкую должность, которая не соответствует уровню его подготовки.
5 апреля Ковалев написал рапорт об отставке из-за нарушений условий контракта, а также для того, чтобы иметь больше времени для борьбы за права украинских военных.