Скандальное дело из-за критики Зеленского: суд уступил майору ВСУ

Окружной административный суд Киева решил рассматривать резонансное дело офицера ВСУ Романа Ковалева в общем, а не упрощенном порядке. Речь идет о его обжаловании незаконного взыскания за оскорбление президента Украины Владимира Зеленского.

Как написал Ковалев на своей странице в Facebook, изначально суд хотел рассматривать дело без вызова сторон, дебатов и без привлечения СМИ.

"Такое решение судьи вызвало резонанс в обществе, особенно среди военнослужащих, которые с большим интересом и вниманием наблюдают за всем тем, что сейчас со мной происходит. Поэтому было направлено еще одно заявление в суд с требованием назначить рассмотрение дела в общем производстве. Судья удовлетворил наше требование", – написал майор.

Роман Ковалев

Он отметил, что считает это небольшой победой в борьбе за права украинских военнослужащих и пообещал идти до конца.

Согласно постановлению суда, подготовительное заседание по скандальному делу состоится 20 июля 2020 года.

"Ходатайство Ковалева Романа Анатольевича о рассмотрении дела в порядке общего искового производства удовлетворить. Назначить подготовительное заседание на 20 июля 2020 года на 15:00", – сказано в документе.

Постановление суда Facebook Романа Ковалева

Постановление суда Facebook Романа Ковалева

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