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Лишат лицензии? В Раде прояснили судьбу "Интера"

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Отзыв лицензии у телеканала "Интер" или любого другого телеканала - очень тяжелый процесс, и чаще всего суды принимают решения в сторону вещателя.

"Прекратить вещание канала возможно одним способом - отозвать лицензию. Сделать это возможно только по решению суда, а до этого это решение должен принять Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания", - сказал в комментарии OBOZREVATEL бывший заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, народный депутат от Блока Петра Порошенко Григорий Шверк.

По его словам, в эфире телеканала должны быть такие нарушения законодательства, которые по закону дают возможность обратиться в суд об отзыве лицензии. Но даже в таком случае Нацсовет не может сделать это мгновенно.

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"Там есть определенная процедура, сначала идет предупреждение, при повторном нарушении на телеканал накладывается штраф, и только после этого можно обратиться в суд об отзыве лицензии", - объясняет депутат.

Что касается именно телеканала "Интер", его неоднократных нарушений и недавнего наложения штрафа со стороны Нацсовета, Шверк объясняет: "После того, как канал выплатит штраф, для обращения в суд по отзыву лицензии, должно быть такое же нарушение, за которое назначен штраф".

"То есть, если они, например, получили штраф за несоблюдение украинских квот в эфире, то следующий штраф, например, за русский фильм, это уже будет другое нарушение. То есть они должны трижды одинаково нарушить одну и ту же норму закона", - добавил нардеп .

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Вместе с тем, Шверк вспоминает лишь несколько случаев об отзыве лицензии за время независимой Украины, по его словам, обычно в таких делах суды принимают решения в сторону вещателя.

"Говорить о том, что в действующем законодательстве есть реальная возможность лишить какой-то из телеканалов лицензии, это значительное преувеличение", - сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинский телеканал "Интер" опубликовал в сети короткое видео, в котором с прискорбием сообщил своим зрителям о необходимости ввести в суточный эфир 75% русскоязычного контента.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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