Скандал вокруг УПЦ КП: Филарету напомнили важный нюанс

Сторонники УПЦ КП ранее сами официально заявляли о желании использовать юридически неурегулированный статус Киевской Патриархии с целью отобрать из юрисдикции ПЦУ все храмы и монастыри в Киеве.

На это обратил внимание Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), написав соответствующий пост в Facebook о скандальном решении суда по УПЦ КП.

"Сейчас сторонники линии, провозглашенной на собрании (во Владимирском соборе), заявляют, что это якобы Православная Церковь Украины хочет что-то в них "отобрать" и "вмешивается в чужие дела".

Но разве не они в своих постановлениях указывали: " Все монастыри Киева: Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все приходы Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии. Киевской патриархии продолжает принадлежать Киевская православная богословская академия, основанная митрополитом Филаретом, заместителем патриарха Киевского и всей Руси-Украины в 1992 году", - напомнил Зоря.

По его словам, минувшей осенью Киевская Патриархия должна была войти в процесс реорганизации и ликвидации, но этому помешал патриарх Филарет, который "пытался уничтожить ПЦУ".

"Сейчас, когда уже хорошо видно, что ни братия монастырей, ни духовенство и общины храмов Киева, ни целая Украинская Церковь не поддержала намерения патриарха Филарета разделить ПЦУ - со стороны тех, кто еще недавно уверенно надеялся "забрать все" у ПЦУ, звучат жалобы на "нарушение прав". Звучат неискренние заявления о том, что "никто не вмешивается в жизнь ПЦУ, то пусть и они не вмешиваются к нам, мы отдельная Церковь...", - добавил архиепископ.

Филарет и Епифаний cerkvarium.org

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