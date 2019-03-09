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Скандал вокруг Софии Киевской: греко-католики поставили точку в споре с ПЦУ

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В соборе Святой Софии в Киеве 7 апреля не состоится богослужение Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ), несмотря на то, что оно было запланировано ранее.

Как сообщили в пресс-службе УГКЦ, 7 марта состоялась встреча главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава с предстоятелем Православной Церкви Украины Блаженнейшим Епифанием.

"Во время встречи предстоятелей церквей было сообщено о том, что Софийский собор будет в ближайшее время недоступен для богослужений ни одной из церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы. В связи с этим вынуждены констатировать, что богослужение нашей церкви 7 апреля в Святой Софии не состоится", - отметили в УГКЦ.

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Скандал вокруг Софии Киевской: ПЦУ поставила на место греко-католиков

Представители греко-католиков заявили, что молитвой в этом храме хотели засвидетельствовать церковное родство с "православными братьями".

Скандал вокруг Софии Киевской: греко-католики поставили точку в споре с ПЦУ

http://ugcc.ua

"Наши Церкви находятся только в начале этого совместного пути... Пока этого единства еще нет, ни одна из Церквей-наследников этой Церкви не может единолично занимать старинный собор Софии Киевской. Он скорее должен быть местом встречи потомков Киевской Церкви, быть призывом и надеждой на наше сочетание во Христе", - отметил Блаженнейший Святослав.

Как сообщал OBOZREVATEL, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет ранее обратился к главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу Шевчуку в связи с намерениями греко-католической Церкви совершить литургию в соборе Святой Софии в Киеве.

Патриарх выразил обеспокоенность этим событием, так как оно могло вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.

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Место
Украина
Теги
УГКЦПЦУКиев
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