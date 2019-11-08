Скандал вокруг проспекта Жукова в Харькове: суд поставил точку

В пятницу, 8 ноября Второй апелляционный административный суд отклонил апелляцию городского совета Харькова относительно возвращения проспекту Григоренко имени Жукова.

Об этом в Facebook сообщил активист, представитель Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

"Мы выиграли апелляцию по Жукову. Решение вступило в законную силу. Проспекта Жукова в Харькове не будет", – написал он.

Также адвокат депутата Игоря Черняка в сети отметил, что с момента провозглашения постановление суда вступило в законную силу

"А у нас сегодня – очередная победа над Кернесом в суде… Отныне - Жукова снова нет на карте Харькова! Спасибо коллегии судей за правосудное решение", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьковский горсовет 19 июня проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

Позже Окружной административный суд Харькова отказал провести слушания по делу о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова из-за "отсутствия общественного интереса".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!