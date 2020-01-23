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23 января • обновлено в 09:15
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/ Общество

Скандал вокруг проспекта Жукова в Харькове: Кернес выдал новое распоряжение

1.6т
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Мэр Харькова Геннадий Кернес снова поручил переименовать в городе проспект имени генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Соответствующее распоряжение №7 он выдал еще 20 января. Документ опубликован на сайте городского совета.

Отмечается, что харьковский мэр подписал его "с учетом предложений, поступивших во время проведения общественного обсуждения".

Геннадий Кернес снова решил переименовать декоммунизованный проспект в Харькове

Геннадий Кернес снова решил переименовать декоммунизованный проспект в Харькове

Кроме этого, Кернес поручил подготовить проект соответствующего решения горосовета о переименовании проспекта Григоренко на Жукова.

Как известно, решение о переименовании также должны принять депутаты на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Харьковский горсовет 19 июня 2019 года проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован на проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

  • Позже Окружной административный суд Харькова отказал провести слушания по делу о возвращении проспекта имени маршала Жукова за "отсутствия общественного интереса".

  • 8 ноября Второй апелляционный административный суд отклонил апелляцию городского совета Харькова по возврату проспекту имени Жукова.

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Автор
Дина Баронова
Персона
Марта Рок
Место
Украина Харьков
Тег
Декоммунизация
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Харьковчане, вы молчите и согласны с "декоммунизацией"? Вы предали Жукова и других героев вoйны? Какие же вы ничтожества. Я вас презираю.
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Коскин Александр
Коскин Александр
Какой скандал?Это общественное мнение адекватных харьковчан.
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Питон Каа
Питон Каа
Маршал всяко лучше генерала...
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