Скандал вокруг проспекта Жукова: суд Харькова поставил точку

Харьковский окружной административный суд признал незаконным решение горсовета, на основании которого проспекту Григоренко вернули прежнее название – Жукова.

Решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области, принятого на 27-й сессии 7 созыва 19 июня 2019 года, №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции", – говорится в решении.

Суд отменил решение о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова

Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня вынесения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьковский горсовет 19 июня проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

2 июня в Харькове активисты националистических организаций снесли памятник Жукову.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!