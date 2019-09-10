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10 сентября • обновлено в 22:31
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Скандал вокруг проспекта Жукова: суд Харькова поставил точку

18.2т Читать материал на украинском

Харьковский окружной административный суд признал незаконным решение горсовета, на основании которого проспекту Григоренко вернули прежнее название – Жукова.

Решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области, принятого на 27-й сессии 7 созыва 19 июня 2019 года, №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции", – говорится в решении.

Суд отменил решение о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова

Суд отменил решение о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова

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Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня вынесения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харьковский горсовет 19 июня проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

2 июня в Харькове активисты националистических организаций снесли памятник Жукову.

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Место
Украина Харьков
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Slava Slava
Slava Slava
Коммуняк нам не надо
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Карпов Стас
Карпов Стас
Надо еще вернуть прежнее название улице в Киеве
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2 из 6 ответов | показать все
Карпов Стас
Карпов Стас
Карпов Стас, прижмете
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Карпов Стас
Карпов Стас
Голованов Сергей, обозреватель удалил мой комент. По танку я пошутил. Не будут воевать 2 братских народа, а своих фашистов вы сами примет.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Кернес, вопреки своему прежнему мнению, решил поддержать гей-парад в Харькове. -Видимо, он вспомнил слова Достоевского: «Все мы вышли из гоголевских стрингов».
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