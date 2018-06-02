Скандал в школе Киева из-за воздушных шаров докатился до Рады

В киевской гимназии №107 прозошел скандал из-за того, что дети якобы совершили кражу воздушных шаров.

На инцидент обратил внимание на своей странице в Facebook нардеп от "Самопомочі" Руслан Сидорович.

"В одной из Киевских школ несколько 13-летних детей взяли воздушные шарики, которые им раздали на линейке и вышли с ними за пределы школы. А что тут такого интересного, спросите вы? А то, что директор школы обвинила их в краже пяти гр*банных воздушных шариков", - написал он.

По его словам, к расследованию инцидента привлекли полицию.

"У детей нервный срыв, родители в диком шоке", - отметил он.

В то же время, на странице Батьки SOS опубликовали комментарий директора школы Катерины Спитковской, которая утверждает, что все було совсем не так.

Она указала, что ситуация произошла на территории гимназии уже после того, как детей отправили на каникулы.

"Четверо девушек зашли во внутренний двор и начали фотографироваться у фотозоне. После этого они, что-то обсудив, взяли два больших шариковых букета из фотозоны, оформленной для выпускников, и пошли через двор за ворота, затем быстро побежали с букетами", - сообщила она.

Директор заявила, что как только была обнаружена пропажа, сотрудники на записях с камер наблюдения увидели, кто именно забрал букеты из шариков.

Позже была вызвана класный руководитель и родители девочек.

"Часть родителей сказала, что приедет, часть сказала, что есть более важные дела. Мы действительно обратились в полицию, ведь факт кражи состоялся, эта фотозоне должна была украшать еще выпускные вечера 9 и 11 классов. (Цена шариковых букетов - 1620 грн.) Объяснение от детей были получены в присутствии педагогов, школьного психолога и родителей", - добавила она.

Спитковская уточнила, что некоторые родители и дети все признали и извинились, но одна мама привлекла к делу адвокатов, поскольку, по ее мнению, детей не нужно было обвинять в краже.

"Не было у девушек никакого срыва - они сидели и играли на телефонах в игры, смеясь и обсуждая какие-то другие темы. Когда мы сказали, что нам небезразлично, что они делают и кем они вырастут, что мы нервничаем за каждого, кто совершает проступок, они заявили, что это наш выбор стать учителями, и теперь мы должны нервничать и это наши проблемы", - резюмировала она.

В комментариях многие заступились за детей.

"Жаль деток", "После праздников дети всегда забирали шарики, лично я забирала", "Это бред. Шарики были на балансе школы? На них был инвентарный номер? Как можно украсть то, чего нет", - написали пользователи.

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В то же время, большинство пользователей осудили поступок девочек и указали, что даже такой мелкий поступок можно считать воровством.

"Надеюсь, эта ситуация требовала привлечения КОРДа и шарики благополучно вернулись в школу", "Я в шоке, что есть люди, которые в поступке детей не видят ничего плохого. Дожили. Остановите планету, я сойду..." - написали в комментариях.

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