"Проливается кровь!" Появилось видео позора делегации России в ПАСЕ

Представители Украины, Грузии и Польши с балкона в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы устроили протест на выступлении представителя делегации России и сорвали его.

Напомним, что инцидент произошел накануне, во время заседания ПАСЕ, на котором обсуждали вопрос нарушения прав человека и подавления мирных демонстраций в Москве. Активисты вывесили флаги своих государств и освистали российского делегата, депутата Госдумы РФ от фракции "Единая Россия" Петра Толстого, когда тот взял слово. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, протестующие прокричали, что Россия — террористическое государство, и осудили решение ПАСЕ о возвращении делегации этой страны, назвав его постыдным. Они потребовали остановить российскую агрессию.

Петр Толстой в ПАСЕ Коллаж

"Мы здесь, чтобы напомнить парламентским евроделегациям, что Крым оккупирован, что на востоке Украины продолжает проливаться кровь", — заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Реакция охранников была моментальной: они вывели протестующих из зала, а затем и вообще — из здания Совета Европы.

Протест в ПАСЕ Скриншот из видео

"Вот, вы видите, что у вас происходит здесь, в колыбели демократии", — тем временем попробовал возмутиться Толстой. Он попытался продолжить речь, но европейцы в зале поддержали аплодисментами акцию, и заседание продолжилось.

Отметим: в том, что за попыткой сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ стоит именно Украина и ее соратники, уверен сенатор, член делегации РФ Александр Башкин: "Нет никаких сомнений в том, что это было организовано при участии делегации Украины и Грузии в ПАСЕ, не заинтересованных в работе России в ассамблее, в беспристрастной дискуссии", — цитирует его слова агентство IPN.

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 3 октября, выступление главы делегации России в ПАСЕ Петра Толстого прервал неизвестный, который выбежал на балкон зала и прокричал: "Террористическое российское государство!" Это произошло на дебатах по протестам в ходе выборов в Мосгордуму.

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