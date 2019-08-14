В эпицентре тифа и чумы без прививок: украинским военным грозят "адские" болезни

Министерство обороны отправило в Демократическую Республику Конго 250 украинских миротворцев без важных прививок.

Как выяснилось, ведомство не смогло закупить вовремя вакцины от брюшного тифа, холеры, легочной чумы и менингита. Из-за этого пять месяцев украинские вертолетчики находятся в зоне, где бушуют эти инфекции.

И только под давлением общественности военные чиновники признали факт вопиющего нарушения. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Наконец-то признали факт

Только в прошлую пятницу, 7 августа, в Главном военном госпитале прошло совещание с участием представителей Минздрава, Офиса президента, UNICEF, командования Главного военно-медицинского управления. На котором признали, что военные отправлены в Конго без необходимых прививок.

Украинские военные в Конго оказались без прививок Гордон

"Они впервые признали этот факт. До этого они заявляли, что все необходимые прививки есть. А во внутренних документах указывали, что такие прививки, как брюшной тиф, холера, менингококковая инфекция – будут делать на месте, в Конго. На самом деле это невозможно, потому что там, в госпитале ООН, вакцин нет. И об этом наше Минобороны информировали еще в мае", – пояснил OBOZREVATEL представитель гуманитарного фонда помощи военным, музыкант группы "Антитела" Сергей Вусик.

Прививки обязательны?

В Министерстве обороны заявляли, что миротворцев отправили с прививками, которые обязательно нужно сделать по Международным медико-санитарным правилам. Это желтая лихорадка, гепатит А, В, дифтерия и столбняк. А вот холера, менингит, брюшной тиф, легочная чума в этот список якобы не входят.

Правда, это не совсем так. В случае вспышек или эпидемий этих заболеваниями на территориях делать прививки нужно.

Украинские миротворцы Голос UA

Тем более, еще 5 мая в Минобороны пришло сообщение, в котором говорилось, что на территории Демократической Республики Конго вспышка чумы, брюшного тифа и холеры. Причем все это происходило непосредственно в районе расположения базы миротворцев.

"До отправки ребят оставалось 19 дней, они улетали 24 мая. Для того, чтобы выработался иммунитет после укола, необходимо десять дней. В принципе время исправить ситуацию было. Но никто в Минобороны этим не занялся. Только 18 мая глава медслужбы МО Хоменко сообщает руководству, что военных вакцинируют на месте, уже там. Но он заведомо давал ложную информацию, потому что прекрасно знал – в Конго в госпитале ООН вакцин нет", – говорит Вусик.

Также Вусик отмечает, что у МО было несколько вариантов, как добыть такие важные вакцины. Они могли обратиться в Красный Крест, могли сделать это через закупки ООН или купить препараты по закрытой процедуре. Также в частных компаниях в Украине вакцины были.

Вакцины ЖЖ

Теперь чиновники и медики будут думать, что им делать с миротворцами в оставшиеся три месяца.

Могут привезти инфекцию?

Опасность в том, что вернувшись домой непривитые военные легко могут привезти с собой инфекцию в Украину. Например, инкубационный период брюшного тифа составляет 23-24 дня. И хотя по правилам положено, что после прибытия военные проходят 20-дневный карантин, на самом деле никто этого не придерживается

"В лучшем случае карантин проходит 2-3 дня. Далее ребята контактируют со своими родными, пользуются водой и т.п", – подчеркивает Вусик.

Вернувшись домой, военные могут привезти инфекцию Гордон

В Минобороны тем временем сообщили, что усилят контроль за проведением карантина для военных, которые вернутся из Конго.

Общественникам стали угрожать

Проблему с прививками для миротворцев вместе с Вусиком поднял и Тарас Тополя, именно он является представителем UNICEF. Оба они музыканты группы "Антитела".

Однако после первого обнародования информации, Тополе начали поступать угрозы.

Когда ребята были в Скадовске на "Черноморских играх", фронтмену группы пришла СМС.

"Там было указано, где и в какое время видели его детей с няней. Информация была точной. Таким образом ему угрожали", – говорит Вусик.

СМС с угрозами

А на днях Тополя возвращался из аптеки вечером, когда буквально в паре метров от него произошел странный взрыв.

"Поднялось облако пламени. Рядом оказалось два свидетеля, которые подтвердили это. Причем на месте не осталось никаких следов, и нет никакого силового кабеля, чтобы сказать, что это был взрыв кабеля. Вызвали полицию. Теперь у них уже два эпизода в деле – СМС с угрозами и этот взрыв", – пояснил Вусик.

Тарас Тополя получает угрозы Крапка

Почему так происходит, у ребят есть только предположения. "Возможно, произошел какой-то передел, они не смогли закупить на тендерах вакцины, потому что не договорились. Или мы задели важную проблему, из-за которой кто-то потеряет должность", – считает Вусик.

В Минобороны же, кроме того, что усилят контроль за карантином для миротворцев, решили создать межведомственную комиссию с привлечением общественности, специалистов в области эпидемиологии для определения списка необходимых прививок для миротворцев. А также обещают внести изменения в закон "О лекарственных средствах", которые касаются закупок лекарств по одноразовому разрешению Минздрава для нужд миротворческого контингента.

Кроме этого, собираются необходимые вакцины закупить через Красный Крест и доставить в Конго. Правда, на это уйдет несколько недель, а служить военным осталось три месяца.

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