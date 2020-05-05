В Кременчуге людей оперировал больной коронавирусом врач: вспыхнул новый скандал. Эксклюзивные детали

В Центральной районной больнице Кременчуга новый скандал. Теперь стало известно, что заведующий отделением этого лечебного учреждения проводил операции, будучи больным COVID-19.

Об этом заявили в штабе по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Кременчуга. По информации структуры, хирург нарушил запрет МОЗ проводить плановые операции. В итоге областная комиссия приняла решение остановить работу этой больницы.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Больницу хотят закрыть

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ЦРБ Кременчуга заболели коронавирусом почти две трети медицинских сотрудников. Большинство из них живут в самом городе, а не в районе. Поэтому городские власти потребовали от больницы списки инфицированных, чтобы выявить контактных лиц. Однако ЦРБ сопротивлялась. И только под давлением властей удалось получить полные данные о потенциальных зараженных.

"На сегодня у нас в Кременчуге 43 больных COVID-19, и источником инфекции для них стала Центральная районная больница", – рассказала OBOZREVATEL вице-мэр Кременчуга, глава городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Ольга Усанова.

Центральная районная больница Кременчуга kremenchuk-crl.pl.ua

Мэр города Виталий Малецкий настаивал на закрытии этой больницы, поскольку большинство медиков проживают в самом городе, а значит, контактируют и заражают именно горожан.

Ситуация осложнялась тем, что сама больница подчинена не городским властям, а Кременчугской районной администрации. Но там от проблем отгородились. В итоге 4 мая областная комиссия приняла решение закрыть проблемное учреждение до тех пор, пока все его работники не выздоровеют.

ЦРБ "Кременчуг Тудей"

В больнице уверяют – хирург не виноват

В самой ЦРБ данные штаба опровергают. Там утверждают, что во время карантина плановые операции не проводили, а хирург в последний раз оперировал в середине апреля.

"Последнюю свою операцию он проводил 14 апреля, а не 28-го, как говорят в мэрии. Это была экстренная операция. А последняя плановая состоялась еще до 13 марта, когда начался карантин", – заверила OBOZREVATEL директор ЦРБ Мария Игнатчук.

Центральная районная больница Кременчуга kremenchuk-crl.pl.ua

Также она говорит, что в их больнице было обследовано только 69 сотрудников, и у 28 тест оказался положительным. "Причем половина из этих 28 не проявляла никаких симптомов. Они все находятся на самоизоляции до сих пор, только двое получили повторный отрицательный тест и могут выйти на работу", – говорит Игнатчук.

По словам директора, больница будет закрыта на заключительную дезинфекцию после того, как выпишется последний пациент. "Когда точно это произойдет, сказать сложно. Потому что очень плохо работает лаборатория. Больные ждут анализов по 8-9 дней. Вот 26-го и 28 апреля был взят материал у пациентов, и на сегодня, 5 мая, результатов нет", – продолжает Игнатчук.

Также директор ЦРБ считает – скандал вокруг лечебного учреждения возник из-за того, что мэр Кременчуга давно мечтает закрыть эту больницу. "Это давняя мечта мэра. Хотя у нас конкурентоспособная больница с хорошими кадрами", – поясняет руководитель учреждения.

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