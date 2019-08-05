Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Скандал со "Слугой народа": в "Укрзалізниці" рассказали, что произошло

4.2т Читать материал на украинском

В "Укрзалізниці" назвали инцидент с будущими депутатами от партии "Слуга народа", которые возвращались из Трускавца в Киев и "забрали" места у пассажиров поезда, неправдивым.

Произошедшее прокомментировал заместитель начальника департамента ПАТ Укрзалізниця Александр Красноштан в Facebook. По его словам, вагон 30 не отдали "слугам", а исключили "по техническим причинам".

Новости
"Это катастрофа!" "Укрзалізниця" вляпалась в очередной скандал из-за жутких условий

"Все пассажиры были обеспечены местами, начальник поезда имел соответствующее сообщение о том, в какие вагоны и на какие места пересаживать каждого пассажира", – рассказал он.

Красноштан добавил, что если исключается купейный вагон - пересадка осуществляется в вагон аналогичной или более высокой категории. Он также опроверг информацию о том, что людей пересадили на места, купленные другими пассажирами.

"При пересадке места, на которые пересаживаются пассажиры, исключаются из продажи. Эта процедура четко регламентирована действующими правилами перевозок. Более того, на других видах транспорта (в частности на авиационном) такие процедуры также встречаются", – отметил он.

В то же время пользователи сети сообщили, что начальник поезда по ошибке садила людей на места, билеты на которые уже были проданы. Из-за этого пассажирам приходилось несколько раз перемещаться по разным вагонам поезда.

Скандал с поездом и "Слугой народа"

Скандал с поездом и "Слугой народа"

Скриншот

Скандал с поездом и "Слугой народа"

Скандал с поездом и "Слугой народа"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее будущих народных депутатов от президентской партии "Слуга народа", которые проходят семидневное обучение в курортном Трускавце, застукали за необычным упражнением.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Теги
Укрзалізниця Партия "Слуга народа"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
3
Смешно
2
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
цыганский цииирк! здесь конь ворует сам себяяаааа)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel