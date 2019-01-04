Скандал с ЗНО в колледжах: в Минобразования проянсили ситуацию

Скандал вокруг сдачи ВНО студентами украинских колледжей может раздуваться искусственно. На самом деле никакие "правила игры" Министерством образования не изменялись.

Об этом в эфире ObozTV заявил директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров. Он напомнил, что еще с 2002 года все студенты колледжей проходят государственную итоговую аттестацию.

"Если её сдавали на балл меньше пяти, то такие ученики отчислялись на протяжении всех этих лет. Правила остались неизменными. Изменилось лишь то, что теперь работы проверяются не преподавателями, которые учили этих студентов, а независимым Украинским Центром оценивания качества образования", – заверил Шаров.

По его мнению, причины, из-за которых нервничают некоторые директора колледжей, заключаются в том, что они увидели: у них появилось огромное поле работы по усовершенствованию качества образования. Ведь может выясниться, что ранее студенты успешно переходили с курса на курс, не обладая при этом должным уровнем знаний.

Студенты

"И я думаю, что они сегодня активно работают над тем, чтобы решить эту проблему", – резюмировал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобразования решило ввести обязательное внешнее тестирование по математике с 2021 года. Выпускники украинских школ, провалившие экзамен по этому предмету, не получат полный уровень общего среднего образования. Планируется, что экзамен будет предусматривать выполнение задач двух уровней сложности: академического и профильного.

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