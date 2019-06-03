ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Скандал с Жуковым: у Вятровича поспорили с Зеленским из-за памятника в Харькове

2.2тЧитать материал на украинском

Памятник советскому маршалу Георгию Жукову подпадает под декоммунизацию, поэтому его снос в Харькове был законным.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Института национальной памяти. По словам юриста Сергея Рябенко, в этом вопросе отсутствует юридическая коллизия, о чем заявила спикер президента Украины Юлия Мендель.

"Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации символикой коммунистического режима являются в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а, следовательно, занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима. Закон требует демонтировать такие объекты", - заявил он.

Новости
Удар по Познеру и Жукову: МИД России выдвинул ультиматум Зеленскому

В Харькове снесли памятник Жукову

В Харькове снесли памятник Жукову

mediaport.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне памятник Шухевичу в Ивано-Франковске вызвал международный скандал. Послы Израиля и Польши написали жесткое письмо мэру города, после чего их сравнили с российскими пропагандистами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Вятрович
Место
УкраинаХарьков
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
12
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Скоты украинские
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения