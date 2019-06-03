Скандал с Жуковым: у Вятровича поспорили с Зеленским из-за памятника в Харькове

Памятник советскому маршалу Георгию Жукову подпадает под декоммунизацию, поэтому его снос в Харькове был законным.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Института национальной памяти. По словам юриста Сергея Рябенко, в этом вопросе отсутствует юридическая коллизия, о чем заявила спикер президента Украины Юлия Мендель.

"Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации символикой коммунистического режима являются в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а, следовательно, занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима. Закон требует демонтировать такие объекты", - заявил он.

В Харькове снесли памятник Жукову mediaport.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне памятник Шухевичу в Ивано-Франковске вызвал международный скандал. Послы Израиля и Польши написали жесткое письмо мэру города, после чего их сравнили с российскими пропагандистами.

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