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13 марта • обновлено в 14:57
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Скандал с "зараженным" самолетом из Милана: в МАУ опровергли "откровенную ложь" блогера

2.1т
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Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне опроверг информацию блогера Антона Гуры, который ранее рассказал якобы о целом самолете больных людей из Милана (Италия).

Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав соответствующие документы.

"В сети активно обсуждается видео, на котором человек, якобы с целью социального эксперимента, летал в Милан. Мы с коллегами внимательно посмотрели этот ужастик. И решили развенчать откровенную ложь", – написал Дыхне.

Антон Гура на борту самолета МАУ

Антон Гура на борту самолета МАУ

Президент МАУ подробно разъяснил о ситуации, которая произошла на борту самолета.

1. Тезис: летал с целью осуществить проверку, видел пустой Милан – ложь

Дыхне сообщил, что Гура приобрел билеты по маршруту Киев – Милан – Киев. По прилету в Италию его не пустили в Шенгенскую зону из-за отсутствия подтверждения возможности пребывания в стране и отсутствие четкой цели поездки. Ближайшим рейсом он вернулся в Киев и не выезжал в Милан.

2. Тезис: бортпроводники бегали по салону и давали египтянам жаропонижающее – ложь

Дыхне пояснил, что бортпроводники не имеют права давать пассажирам медицинские препараты, поэтому не делали этого.

"Экипажем было принято решение открыть Precation Kit (комплект для бортпроводника при контакте с пассажиром, у которого есть подозрение на инфекционное заболевание) и обеспечить всех пассажиров рейса PS312 защитными масками для максимального обеспечения безопасности перелета", – говорится в сообщении.

Документ

Документ

Facebook Евгений Дыхне

3. Тезис: на стойке регистрации в аэропорту Мальпенса все больные и кашляют – ложь

Глава МАУ рассказал, что в аэропорту на регистрации были выявлены 10 пассажиров с подозрительными признаками заболевания, они были сняты с рейса и не допущены к полету.

4. Тезис: пассажирам в аэропорту прибытия ("Борисполь") не измеряли температуру – ложь

Дыхне сообщил, что первыми на борт поднялись медицинские сотрудники. Медицинский контроль и температурный скрининг был для всех пассажиров, бортпроводников и пилотов прямо на борту воздушного судна.

Документ

Документ

Facebook Евгений Дыхне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Антон Гура рассказал, что в самолете, прибывшем из Милана в "Борисполь", много больных людей, которых особо никто не проверял на коронавирус перед посадкой в Италии.

Отметим, что Антон Гура оказался актером, который снимался в шоу "Квартал 95" и был членом партии "УКРОП".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Дыхне
Место
Украина
Теги
блогер самолет МАУ
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