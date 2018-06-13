Скандал с замом Супрун: украинцам напомнили о преступлениях Линчевского

Правоохранительные органы должны заняться выводами Счетной палаты по нарушениям в использовании бюджетных средств заместителем министра здравоохранения Александром Линчевским, выделенных на лечение за рубежом украинцев с онкозаболеваниями.

Об этом сказал директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров в комментарии OBOZREVATEL. Как отметил врач, этическая комиссия в праве делать свои выводы по высказываниям Линчевского, но больше внимание стоит обратить на его другие действия в качестве замминистра.

"Мне кажется совсем другие люди, совсем с другими полномочиями должны рассматривать его действия в качестве заместителя министра, и в качестве главы комиссии по распределению больных для лечения за рубеж. Вот здесь факты гораздо более интересные. Не будучи юристом, я не хочу их комментировать, эти факты должны прокомментировать, мне кажется, сотрудники правоохранительных органов", – говорит кардиохирург.

Само его высказывание о том, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, так как "они все равно умрут", как считает врач, комиссия может интерпретировать по-разному, а совсем другое – это халатность члена правительства в отношении пациентов, которые пострадали в силу недобросовестного выполнения своих служебных обязанностей.

"Есть заключение Счетной палаты по использованию бюджетных средств, там все написано. Там есть абсолютно четкие цифры, абсолютно четкие вещи, которые никак не относятся к словам, они относятся к бухгалтерии, они относятся к экономическим эффектам, к нашим бюджетным средствам. Вот на эти вопросы этическая комиссия никак не может повлиять. Вот в этом смысле должны поработать совсем другие люди", – сказал Тодуров.

По его словам, Счетная палата передала свои выводы правоохранительным органам, но заведено ли по этим материалам дело, пока неизвестно.

Александр Линчевский "Тиждень"

Что же касается самого высказывания Линчевского в адрес онкобольных украинцев, Тодуров ответил: "В любой цивилизованной стране после таких слов не просто уходят в отставку, а уходят с позором, и как правило, уходят не только замминистры, но уходит и сам министр. Так бы произошло в любой европейской стране".

Теперь, как считает директор Института сердца, ответственность за слова замминистра лежит и на всем правительстве, и несет очень большие репутационные риски для чиновников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский после своего заявления о нецелесообразности выделения денег на лечение больных раком стал настоящим "героем" российских пропагандистских СМИ.