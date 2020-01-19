"Знатно полыхнуло!" Скандал с украинским тризубом вызвал ажиотаж среди фанатов Путина

Сторонники России и политики президента Владимира Путина касательно Украины бурно отреагировали на внесение Великобританией тризуба в руководство по противодействию экстремизму.

Так, некоторые пользователи сети использовали скандальную новость об украинском национальном гербе для дискредитации страны и пропагандистских целей.

"Оказывается, Скотленд-Ярд тризуб (в татушках) причисляет к нацистской символике. Хотя, вроде, все верно", – к примеру, пишет автор Twitter-страницы "Украина. Реалии".

Иллюстрация. Тату с тризубом Ведомости-Украина

"Западнее Смоленска знатно полыхнуло", – написал в Twitter пользователь с ником Ev.gen.

Другие пользователи в это время раскритиковали британских правоохранителей, ответственных за ошибку в руководстве, а также потребовали удалить из документа изображение герба Украины.

О как!

Оказывается Скотланд-Ярд тризуб, в татушках, причисляет к нацистской символике.

Хотя, вроде, всё верно...

Источник https://t.co/9CFWSXN5on pic.twitter.com/zbYSE4CWRi — Украина. Реалии. (@ukrrealii) January 19, 2020

Англичанка включила тризуб в список символов экстремизма.



Западнее Смоленска знатно полыхнуло pic.twitter.com/gHWkhKlpzO — Ev.gen (@arazymovsky) January 19, 2020

Великобритания включила символы левого крыла в список террористических символов. Ой.. и кулачок здесь



В этот список внесены также тризуб и символ праворадикальной группы Азовhttps://t.co/rMehUMC9E2 pic.twitter.com/d9qvZqDCsc — Я_Марина_ Саакян 🇷🇺 (@san_marinochka) January 19, 2020

Британцы - очень практичные ребята.

Петь хорошо вместе, а говорить порознь. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) January 19, 2020

Комментарий британцев:

"В документе, о котором идет речь, ясно даётся понять, что он был выпущен для того, чтобы помочь полиции и нашим ближайшим партнёрам идентифицировать и понимать знаки и символы, с которыми они могут сталкиваться в своей повседневной работе". — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) January 19, 2020

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Как писал OBOZREVATEL, ранее неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой на улицах временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка.

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