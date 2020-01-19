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19 января • обновлено в 19:56
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"Знатно полыхнуло!" Скандал с украинским тризубом вызвал ажиотаж среди фанатов Путина

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Сторонники России и политики президента Владимира Путина касательно Украины бурно отреагировали на внесение Великобританией тризуба в руководство по противодействию экстремизму.

Так, некоторые пользователи сети использовали скандальную новость об украинском национальном гербе для дискредитации страны и пропагандистских целей.

"Оказывается, Скотленд-Ярд тризуб (в татушках) причисляет к нацистской символике. Хотя, вроде, все верно", – к примеру, пишет автор Twitter-страницы "Украина. Реалии".

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Иллюстрация. Тату с тризубом

Иллюстрация. Тату с тризубом

Ведомости-Украина

"Западнее Смоленска знатно полыхнуло", – написал в Twitter пользователь с ником Ev.gen.

Другие пользователи в это время раскритиковали британских правоохранителей, ответственных за ошибку в руководстве, а также потребовали удалить из документа изображение герба Украины.

"Знатно полыхнуло!" Скандал с украинским тризубом вызвал ажиотаж среди фанатов Путина

Скриншот

"Знатно полыхнуло!" Скандал с украинским тризубом вызвал ажиотаж среди фанатов Путина

Скриншот

"Знатно полыхнуло!" Скандал с украинским тризубом вызвал ажиотаж среди фанатов Путина

Скриншот

"Знатно полыхнуло!" Скандал с украинским тризубом вызвал ажиотаж среди фанатов Путина

Скриншот

"Знатно полыхнуло!" Скандал с украинским тризубом вызвал ажиотаж среди фанатов Путина

Скриншот

"Знатно полыхнуло!" Скандал с украинским тризубом вызвал ажиотаж среди фанатов Путина

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой на улицах временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Теги
терроризм символы фотографии соцсети скандалы
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Комментарии
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Ну не любят в Европе нищих, вонючих, необразованных хiхлов.
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1
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Обoccaнные xoxлы весело смеются!
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3
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Украинцы приезжающие на поезде Львов-Москва в Блистательную Столицу России, выходят на Киевском вокзале, проходят на набережную имени Тараса Шевченко,проходят мимо гостиницы Украина,где стоит памятник Тарасу Шевченко,потом проходят Киевский сквер и выходят на площадь Европы. Ну вот вы дорогие украинцы вы и в Европе... потом со станции метро Киевская вони едут куды хочут...))) ________
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