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2 февраля • обновлено в 17:20
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Скандал со "слугой" Брагаром: найдена прославившаяся собака пенсионерки

11.8т
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В украинских медиа и соцсетях продолжается ажиотаж вокруг скандала с нардепом от фракции "Слуга народа" Евгением Брагаром, который призвал пенсионерку продать свою собаку, чтобы заплатить за коммуналку.

При этом некоторые СМИ даже заявили о том, что нашли бабушку и ее питомца, ставших "знаменитыми" после истории. В частности, фото опубликовала "Страна".

"Любовь Павловна, живет в Кировоградской области. Собачку зовут Шарик. И она явно не элитной породы", – говорится в сообщении.

СМИ нашли собаку пенсионерки со скандала с Брагаром

СМИ нашли собаку пенсионерки со скандала с Брагаром

Также в издании добавили, что у бабушки есть еще и кот. А сама Любовь Павловна якобы пообещала СМИ рассказать позже, что она думает о "совете" депутата.

Любовь Павловна и ее собачка Шарик

Любовь Павловна и ее собачка Шарик

strana.ua

Отметим, что некоторые украинцы негативно отреагировали на обнародованные фото. А, например, журналист LIGA.net Юрий Смирнов даже призвал коллег не прибегать к подобному.

"Астанавитесь!!! Ради всего святого, астанавитесь!!!" – возмущенно написал он.

Прославившийся Шарик

Прославившийся Шарик

strana.ua

Шарик и другие питомцы пенсионерки с Кировоградской области

Шарик и другие питомцы пенсионерки с Кировоградской области

strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Евгений Брагар, который в эфире программы "Голос народа" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, в итоге извинился за свои слова.

  • В социальной сети Facebook пользователи создали массу фотожаб и мемов по поводу "собачьего" скандала в президентской партии.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Евгений Брагар
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа депутат скандалы
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Журба Валентина
Журба Валентина
предлагаю аукцион - всем неравнодушным! заплатить за собаку и..оставить ее пенсионерке!
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Лазебник Игорь
Лазебник Игорь
Израиль - территория говорящих минеральных удобрений.
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Лазебник Игорь
Лазебник Игорь
Возобновить производство мин. удобрений для всего мира в Освенциме!!!
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