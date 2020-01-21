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21 января • обновлено в 14:37
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Скандал с похоронами на Волыни: священника МП посоветовали "вынести" из храма

2.5т
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Протоиерей Православной церкви Украины Александр Дедюхин заявил, что религиозная община села на Волыни, где священник УПЦ МП не пустил в храм похоронную процессию, имеет все полномочия для того, чтобы отвоевать свою церковь у Московского патриархата.

"Что делать с этим священником? Взять под белы рученьки и вынести", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя случай, произошедший в селе Сусваль, где местный священник УПЦ МП закрыл храм перед похоронной процессией религиозной общины, перешедшей в ПЦУ.

Он уточнил, что речь идет не о физическом принуждении покинуть храм, а о "моральном давлении" общины. "Сельская община должна иметь влияние на своего священника. Если ты не хочешь, иди, служи там, где тебя принимают".

Храм Рождества Богородицы в селе Сусваль

Храм Рождества Богородицы в селе Сусваль

"Московский патриархат в Украине – это раскольники, которые считают себя единственно правильными, единственно спасающимися, а всех остальных – погибающими. Но борьба с раскольниками – дело местной общины", – подчеркнул протоиерей.

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Говоря о том, как поступить в ситуации, когда священник МП закрыл храм, он привел пример того, как в подобной ситуации поступила религиозная община на Полтавщине, которая перешла из УПЦ МП в ПЦУ. "Священник МП закрыл храм и уехал. Поменяли замки и стали служить".

"Если храм принадлежит общине, то тут вообще нет никаких проблем. Если какой-то вор завтра придет ко мне в квартиру, поменяет мне замки, я что, не имею права сломать дверь, поставить новые замки и жить себе дальше?" – заметил он.

В то же время протоиерей подчеркнул, что в вопросе передачи храма следует учитывать все юридические нюансы. В частности, если церковь является памятником архитектуры и предоставлена общине на основе охранного договора, заключенного с областным отделом культуры, этот договор следует перезаключить.

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"Но в любом случае этим должна заниматься местная община, которая должна быть собственником или арендатором храма. У нее есть все средства, все возможности, чтобы заключить или перезаключить договор. К этому может подключиться и областная администрация – она имеет право разорвать договор аренды с УПЦ МП, если он чему-то не соответствует", – пояснил Александр Дедюхин.

"В данном случае главное несоответствие заключается в том, что храм берется в аренду для того, чтобы в нем служить, а не для того чтобы на нем висел замок и чтобы туда никого не пускали", – подчеркнул он.

Отпевание у стен храма Рождества Богородицы в селе Сусваль

Отпевание у стен храма Рождества Богородицы в селе Сусваль

Володимир Media

В отношении действительности таинства отпевания, совершенного под открытым небом, протоиерей сказал, что это не является проблемой. "Отпевание не в храме – это не совсем правильно, но в этом нет ничего страшного. Храм – это место для молитвы, но молиться можно везде", – пояснил он.

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Напомним, в селе Сусваль Волынской области продолжается конфликт вокруг местного храма. Религиозная община приняла решение о переходе из УПЦ МП в ПЦУ, но епархия МП заявила, что охранный договор, заключенный с прежним настоятелем, продолжает действовать.

19 января в селе хоронили местного жителя. Похоронная процессия пришла к церкви, но она оказалась закрытой. Обряд отпевания совершали под открытым небом.

Как писал OBOZREVATEL, ранее служитель православной церкви Московского патриархата в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка, которого задавил собой самоубийца, из-за его крещения служителем Киевского патриархата.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Александр Дедюхин
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины УПЦ МП
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Комментарии
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фил филька
фил филька
"Священник МП закрыл храм и уехал. Поменяли замки и стали служить". и далее: "...Если какой-то вор завтра придет ко мне в квартиру, поменяет мне замки, я что, не имею права сломать дверь, поставить новые замки и жить себе дальше?" вы уловили что автор этих слов назвал сам себя вором?) если внимательно прочитать то это вытекает из логики его слов)))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Дважды ушедший в раскол (РПЦ - УПЦ КП - ПЦУ) человек называет раскольниками тех, кто на протяжении веков не изменял своей вере??? Это, конечно, высочайший левел наглости. :)
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Ш. Олег,разве здесь стоит вопрос "измены веры"?В Украине д.б.(она есть,и Слава Богу!)своя церковь..Копните историю (17 век) ,и может поймете,что к чему.
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
"Крещеные" раскольниками не являются православными. И могут идти хоть к баптистам, хоть в "ПЦУ", хоть к буддистам, хоть к исламистам. А в канонических православных храмах могут служить лишь канонические священники. И отпевать там разрешено лишь православных, а не пэ-цэ-ушных.
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