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Скандал с "паломничеством" украинцев в РФ: появился ответ

2.3т Читать материал на украинском

В пресс-службе РПЦ в Украине (УПЦ МП) не подтвердили факт участия украинской молодежи в съезде "Содружество православной молодежи" в России.

"Указанный ресурс не может восприниматься как информационный, так как публикует субъективные оценочные суждения без подтверждений объективных первоисточников", — заявил в комментарии OBOZREVATEL глава Информационно-просветительского отдела, архиепископ Климент (Вечеря) в контексте публикации в издании "За Збручем".

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"Также сообщаем, что мы действуем исключительно в правовом поле украинского государства, в том числе и в вопросах миграционного законодательства", — подчеркнул спикер УПЦ МП.

На съезде "Содружество православной молодежи"

На съезде "Содружество православной молодежи"

За Збручем

На съезде "Содружество православной молодежи"

На съезде "Содружество православной молодежи"

За Збручем

Напомним: ранее в сети появилась информация о том, что Тернопольская епархия УПЦ МП организовала поездку верующей украинской молодежи в город Курск (Россия) для участия в съезде "Содружество православной молодежи". Заявленная цель мероприятия — "объединение молодежи вокруг духовных ценностей и обсуждения отдельных религиозных вопросов".

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21 августа OBOZREVATEL направил информационный запрос в пресс-службу Тернопольской епархии с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. По состоянию на 10:00 22 августа ответа не поступило.

Ранее в блиц-интервью OBOZREVATEL спикер Киевской Митрополии Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил: "Цель современного российского государства, его политического руководства — восстановить в той или иной форме империю с центром в Кремле. А без Украины восстановить империю, очевидно, невозможно. Чтобы привлечь Украину, ее нужно контролировать не только политически и экономически, но и властвовать духовно. Это они пытаются делать через Московский патриархат в Украине".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Климент (Вечеря)
Место
Украина
Теги
УПЦ МП РПЦ
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Конституция Украины Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность. Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей. Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная.
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