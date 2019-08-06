Скандал с Окружным админсудом: Луценко раскрыл новые подробности

В деле о вероятном злоупотреблении и давлении на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) судьями Окружного административного суда города Киева есть больше скандальных моментов, о которых известно СМИ.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, которого процитировал спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенкона своей странице в Facebook.

Генпрокурор отметил, что это одно из самых резонансных дел за последние два года, во время которого в течение 7 месяцев проводились негласные следственные розыскные действия (записи разговоров) в кабинетах судей.

Юрий Луценко

Луценко сказал, что четыре подозрения есть и они не последние.

"На этой и следующей неделе мы изучим возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС. В частности, речь идет о должностных лицах судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти и судей, которые были втянуты в вероятно незаконные схемы. Также будут проведены следственные действия и экспертиза голосов, которые были записаны в рамках проведения прослушивания служебных кабинетов", – отметил Юрий Луценко.

Генпрокурор сообщил, что отрабатываются другие эпизоды, не связанные с ВККС, где другие должностные лица как предыдущей, так и нынешней власти фактически пытались в ручном режиме использовать Окружной административный суд для принятия тех или иных нужных им политических и экономических решений.

Юрий Луценко также пообещал рассекречивать эпизоды, которые пока остаются засекреченными, анализировать их, и в случае достаточности оснований объявлять подозрения по другим эпизодам, не связанным с ВККС.

Глава ГПУ подчеркнул, что ключевое событие в календаре состоится на следующей неделе.

"До конца этой недели мы вероятно передадим в Высший совет правосудия (ВРП) представление о мерах относительно четырех судей, которым объявлены подозрения. Только после разрешения ВРП они пойдут в суд. В суде мы будем ходатайствовать о мере пресечения – отстранения их от занимаемой должности. Это будет главным сигналом – готова ли вся судебная система к адекватной оценке действий своих коллег", – резюмировал Юрий Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку 2 августа вручили подозрения в возможных преступлениях. Ему инкриминируют, в частности, превышение полномочий.

Накануне журналист обвинил украинскую власть в том, что она фактически не замечает скандал вокруг Вовка, который ранее признавал национализацию ПриватБанка незаконной, блокировал работу НАБУ, пытался сорвать судебную реформу и заблокировать работу Высшей квалификационной комиссии судей.

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