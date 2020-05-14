Скандал с младенцами от суррогатных матерей в Киеве: Денисова прояснила ситуацию

Детей, рожденных способом суррогатного материнства от иностранных граждан, которых поместили в столичном отеле "Венеция", родители не смогли забрать из-за невозможности оформления документов на выезд во время карантина.

В частности потому, что в свидетельствах об их рождении родителями указаны иностранцы. Об этом на брифинге заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне стало известно, что родители обращались к нашему Министерству иностранных дел, но там им посоветовали обращаться в посольства. В последних некоторые страны отказали, поэтому вопрос до сих пор не решен", – пояснила она.

Денисова добавила, что проблема на самом деле касается не только указанных 50 младенцев с "Венеции".

"15 детей находятся с родителями и не могут уехать, а еще есть 36 родителей, которые должны приехать и забрать своих детей. Кроме этого, еще 49 пар ожидают рождения детей. И это только в этой клинике", – отметила она.

Сейчас же, подчеркнула уполномоченная, по всей Украине на родителей ждут более 100 детей, рожденных в разных медицинских центрах суррогатного материнства во время карантина. При этом, если действие ограничений продолжится, их количество может увеличиться и до тысячи.

"Поэтому нам нужно выработать такой механизм, чтобы родители могли приехать и забрать своих детей туда, где они будут воспитываться в семье", – сказала Денисова.

Так, по словам уполномоченного ВРУ по правам человека, 14 мая во время совместного совещания с представителями МИД и ГМС было решено, что в первую очередь иностранные родители должны обратиться с соответствующим заявлением к ней.

"Я со своей стороны обращаюсь в МИД и они помогают решить этот вопрос. Если этим родителям нужны будут документы на оформление проездных документов на ребенка, то я уже буду обращаться к ГМС с соответствующей просьбой. Мы введем этот механизм для того, чтобы обеспечить право ребенка на воспитание в семье", – подытожила Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за карантина застряли десятки детей, рожденных от суррогатных матерей для иностранцев. Их поместили в гостиницу одной из киевских клиник.