Главная Новости
21 октября • обновлено в 20:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Рекордный уровень!" Стало известно, чем может обернуться скандал для хора Веревки

1.4т Читать материал на украинском

Хор имени Веревки скандальным участием в выступлении студии "Квартал 95" смог повысить свою узнаваемость в Украине до рекордного уровня перед собственным концертом.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по политическим вопросам Тарас Семенюк, комментируя песню хора Веревки о поджоге дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

"Если говорить с точки зрения пиара, то лучшим инструментом для моментальной узнаваемости является скандал. Хор Веревки – известный коллектив, но не настолько, чтобы все о нем говорили в один день. Благодаря этому скандалу о хоре Веревки все узнали – и те, кто были на концертах, и те, кто не были", – пояснил эксперт.

По его словам, это можно рассматривать как позитивно, так и негативно: "Кто-то все-таки пойдет послушает, что это за хор Веревки, у них, кстати, скоро концерт должен быть. А другие скажут – я больше не пойду. Тут задача репутационных менеджеров хора Веревки, если у них такие есть, чтобы грамотно эту историю откоммуницировать".

Новости
"Вы имели позу 69!" Скрыпин прокомментировал скандал с "Кварталом" и хором Веревки

"А чисто по-человечески мне кажется, что мы еще не готовы к качественным шуткам", – подчеркнул Семенюк.

"Еще раз скажу – скандал лучше всего добавляет узнаваемости. А уже потом менеджерить эту узнаваемость – это мастерство пиарщиков", – добавил он.

"Рекордный уровень!" Стало известно, чем может обернуться скандал для хора Веревки

Как писал OBOZREVATEL:

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персоны
Тарас Семенюк Валерия Гонтарева
Место
Украина
Теги
Хор Веревки Квартал 95
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
4
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel