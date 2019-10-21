"Рекордный уровень!" Стало известно, чем может обернуться скандал для хора Веревки

Хор имени Веревки скандальным участием в выступлении студии "Квартал 95" смог повысить свою узнаваемость в Украине до рекордного уровня перед собственным концертом.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по политическим вопросам Тарас Семенюк, комментируя песню хора Веревки о поджоге дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
"Если говорить с точки зрения пиара, то лучшим инструментом для моментальной узнаваемости является скандал. Хор Веревки – известный коллектив, но не настолько, чтобы все о нем говорили в один день. Благодаря этому скандалу о хоре Веревки все узнали – и те, кто были на концертах, и те, кто не были", – пояснил эксперт.
По его словам, это можно рассматривать как позитивно, так и негативно: "Кто-то все-таки пойдет послушает, что это за хор Веревки, у них, кстати, скоро концерт должен быть. А другие скажут – я больше не пойду. Тут задача репутационных менеджеров хора Веревки, если у них такие есть, чтобы грамотно эту историю откоммуницировать".
"А чисто по-человечески мне кажется, что мы еще не готовы к качественным шуткам", – подчеркнул Семенюк.
"Еще раз скажу – скандал лучше всего добавляет узнаваемости. А уже потом менеджерить эту узнаваемость – это мастерство пиарщиков", – добавил он.
Как писал OBOZREVATEL:
юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Они посвятили этому песню "Горіла хата".
Хор имени Веревки получил 30 тысяч гривен за участие в скандальном номере. Гендиректор хора рассказал, что идея песни принадлежит "Кварталу 95".
На скандал отреагировала и сама Гонтарева. "Это стыд! Насмехаться над людским горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", – сказала она.
Артисты студии "Квартал 95" в ответ на критику заявили, что "юмор – их главное оружие".
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