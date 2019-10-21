Скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки: Гончарук сделал неожиданное заявление

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандальное выступление юмористов студии "Квартал 95" совместно с Национальным хором Украины им. Веревки во время "Вечернего квартала", на котором был высмеян поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Он сказал, что радоваться горю других людей неправильно, впрочем, каждый может шутить, как ему захочется. Соответствующее заявление Гончарук сделал, отвечая на вопросы по итогам заседания Кабмина 21 октября, написала "Украинская правда".

"Радоваться и смеяться с горя другого я не считаю нормальным. Но в мире есть очень много сатирических изданий и команд, у которых есть разный стиль, поэтому оценивать юмор политику, государственному чиновнику – это дурной тон. У нас демократическое государство, и каждый имеет право шутить, как ему нравится", – отметил он.

Скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки: Гончарук сделал заявление

По словам премьер-министра, если бы такое сделали другие юмористы, а не "Квартал 95", то это было бы незамеченно.

"Сейчас в Украины много врагов, и каждую ситуацию пытаются интерпретировать таким образом, чтобы иногда подать президента в неправильном свете. Я могу сказать, что я неоднократно видел настоящую реакцию Владимира Зеленского на историю с пожаром в доме Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая " – подчеркнул Гончарук и добавил, что Зеленский не смеялся бы с такой ситуации.

Он также отметил, что сам номера еще не видел, поэтому свою позицию к нему озвучить не может, но любую насмешку с пожара в доме любого гражданина может только осуждать.

Премьер-министр заверил, что президент вместе с правоохранителями принимает все необходимые меры, чтобы разобраться, как возник пожар в доме Гонтаревой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!