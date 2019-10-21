Страшно не то, что 95 квартал в очередной раз пробил дно. После Украины-проститутки и "эбонитовых палочек" Беркута на Майдане, очередная их искрометная шутка о палающей хате Гонтаревой выглядит детскими шалостями.

Страшно не то, что хор имени Веревки за деньги спел на подпевках у Жеки Кошевого. В конце концов, они просто артисты - обычные дегенераты с хорошо развитыми голосовыми связками.

Страшно, что несколько тысяч людей в зале ржали над этим туалетным юмором. Это и правда диагноз обществу. Ладно, пусть вы настолько тупые, что не можете осознать роль Яресько и Гонтаревой в чудесном спасении Украины от дефолта. Но ржать над тем, что кому-то сожгли хату, это о чем, утиные губки вы драные? Дно. Тупо днище.

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