Скандал с карантином в Черкассах продолжился: намечается суд
Черкасская облгосадминистрация подготовила иск с требованием отменить решение Черкасского горисполкома по ослаблению карантина в областном центре.
Об этом сообщила пресс-служба ОГА. Против решения мэра Анатолия Бондаренко выступила и главный санитарный врач области Людмила Кравченко.
Так, кроме требования отмены ослабление карантина в городе, ОГА также хочет приостановить действие решения горисполкома до рассмотрения дела по существу. Эти меры предназначены для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.
"В заявлении говорится об отмене решения как противоречащего решению КМУ № 211 от 11.03.2020, постановлению № 14 от 27.04.2020 и протоколу № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", – сообщает пресс-служба.
По мнению ОГА, решение горисполкома также противоречит постановлению Главного государственного санитарного врача, в котором устанавливаются требования к работе продовольственных рынков.
Кравченко поддержала протест ОГА и предупредила о последствиях преждевременной отмены карантина.
"Основная задача на сегодня – предупредить распространение инфекции и обеспечить санитарное и эпидемическое благополучие населения на территории области. Решение же Черкасского исполкома может привести к осложнениям эпидемической ситуации как в городе, так и в области в целом", – цитирует ее ОГА.
Кравченко обратила внимание, что в области 70 инфицированных медиков, из них 22% – в Черкассах.
"Работаем почти круглосуточно. Поэтому сейчас остановить карантинные мероприятия считаю нецелесообразным. Все страны выходят из карантина постепенно, поэтому убеждена, что должны придерживаться соответствующего постановления Кабинета министров", – добавила санитарный врач.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сначала выяснилось, что Черкасский горсовет с 30 апреля выходит из карантина и открывает работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.
После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Зеленский даже пригрозил Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.
В ответ на это мэр Черкасс заявил, что его не запугать уголовным преследованием за смягчение ограничительных мер.
А еще чуть позже Бондаренко опубликовал переписку якобы с первым заместителем главы ОПУ Сергеем Трофимовым, в которой последний ему угрожал. В пресс-службе ОПУ же заявили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.
Позже Бондаренко объяснил, почему изменил свою позицию по карантину в области и решился начать его ослабление досрочно.
3 мая на улицах Черкасс заметили военную технику и Национальную гвардию.