Скандал с карантином в Черкассах продолжился: намечается суд

Черкасская облгосадминистрация подготовила иск с требованием отменить решение Черкасского горисполкома по ослаблению карантина в областном центре.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА. Против решения мэра Анатолия Бондаренко выступила и главный санитарный врач области Людмила Кравченко.

Так, кроме требования отмены ослабление карантина в городе, ОГА также хочет приостановить действие решения горисполкома до рассмотрения дела по существу. Эти меры предназначены для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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"В заявлении говорится об отмене решения как противоречащего решению КМУ № 211 от 11.03.2020, постановлению № 14 от 27.04.2020 и протоколу № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины)", – сообщает пресс-служба.

По мнению ОГА, решение горисполкома также противоречит постановлению Главного государственного санитарного врача, в котором устанавливаются требования к работе продовольственных рынков.

Кравченко поддержала протест ОГА и предупредила о последствиях преждевременной отмены карантина.

"Основная задача на сегодня – предупредить распространение инфекции и обеспечить санитарное и эпидемическое благополучие населения на территории области. Решение же Черкасского исполкома может привести к осложнениям эпидемической ситуации как в городе, так и в области в целом", – цитирует ее ОГА.

Кравченко обратила внимание, что в области 70 инфицированных медиков, из них 22% – в Черкассах.

"Работаем почти круглосуточно. Поэтому сейчас остановить карантинные мероприятия считаю нецелесообразным. Все страны выходят из карантина постепенно, поэтому убеждена, что должны придерживаться соответствующего постановления Кабинета министров", – добавила санитарный врач.

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