Скандал с Егоровой: ведущая попросила Порошенко защитить ее от "киллерства"

Телеведущая Снежана Егорова обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой разобраться с позицией телеканала "Прямой" относительно недавнего скандального опроса, касающегося ее отношений с бывшим мужем — музыкантом и шоуменом Антином Мухарским.

Вопрос телезрителям звучал так: "Если б у вас была возможность спасти одного из них, кого б вы не дали убить врагу?", пишет она в своем Facebook.

"Уважаемый, Петр Алексеевич, обращаюсь к Вам не только как к Гаранту Конституции, но и как к мужчине и многодетному отцу ради общего будущего всех детей и матерей Украины, кроме открытого обращения к Вам через соц.сети направляю Вам официальное письмо с просьбой: Защитить мою жизнь и жизнь моих детей. Ведь честь и достоинство матери — это честь и достоинство государства в целом", - написала она.

Телеведущая призвала президента "разобраться и дать отпор такому позорному и вопиющему явлению, как телевизионное киллерство и троллинг с целью уничтожения репутации в эфире общенациональных СМИ", а также стать на защиту морали и решения спорных вопросов с помощью закона.

Егорова отметила, что является вместе с Мухарским родителями трех малолетних детей, которые ходят в садики и школы, общаются с друзьями. И тут они узнают, что в эфире телеканала предлагают убить кого-то из родителей и сделать выбор между мамой и папой.

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Она подчеркнула, что работала на телеканале "Прямой" и знает, что темы всех вопросов утверждает руководство канала. Однако на ее требования объяснить выбор данной темы редакция не дала внятного ответа, сославшись на то, что "не несет ответственности за содержание прямого эфира".

Егорова добавила, что после скандала "попала в кардиологическое отделение больницы, а детей вынуждена вывезти в безопасное место, где им не угрожать опасность".

Телеведущая заявила о целенаправленном сведении счетов, уничтожении ее профессиональной и деловой репутации с целью "лишить средств к существованию".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямой" после скандального опроса, в котором 81% зрителей высказались в поддержку Антина Мухарского.