Скандал с депутатом "Свободы" и Гитлером: всплыло провокативное фото

Появилось провокативное фото с учительницей и депутатом горсовета Львова от партии "Свобода" Марьяной Батюк, которая оскандалилась из-за поздравления Адольфа Гитлера, опубликованного на ее странице в соцсети.

Снимок опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

На фото Батюк стоит посреди учеников, все они держат руки поднятыми вверх с выпрямленными ладонями. Долинский утверждает, что на кадре ни что иное, как нацистское приветствие.

В комментариях из-за этого фото началась активная дискуссия, некоторые пользователи придерживаются мнения, что автор поста заблуждается.

"Я смотрю на каждого участника и не вижу sieg heil. По-вашему, каждый кто подносит правую руку, любым способом, делает sieg heil? Для меня это или фобия, или паранойя, или стандарт советского правосудия", - написал пользователь Michał Rett Nerwiński.

"Очень хорошо, что вы не видите. Значит, фашизм в любом проявлении вам отвратителен, и вы не подозреваете в нем ни учительницу, ни учеников", "Просто ручкой машут", - ответили ему другие комментаторы.

"Конечно это не нацистское приветствие. Это они показывают, что хотят видеть Украину вот такой европейской", "Милейший, не парьтесь, это они такси ловят", - иронично написали другие пользователи.

Как писал "Обозреватель", ранее Марьяна Батюк рассказала, как учит детей патриотизму.