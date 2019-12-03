Скандал с Apple и "российским" Крымом: в соцсетях устроили протестный флешмоб

После скандала, разгоревшегося вокруг американской компании Apple, которая в своем приложении погоды обозначила аннексированный Крым частью России, в соцсетях начался флешмоб.

В частности, на официальной странице Apple в Facebook пользователи, среди которых не только украинцы, стали писать #CrimeaIsUkraine и #CrimeaIsNotRussia.

"Позор для Apple. Обозначение Крыму российским на ваших картах потакает пропаганде агрессора и теперь является вашим вкладом в разрушение международного порядка. У вас все еще есть выбор и можно выбрать правильную сторону истории #CrimeaIsUkraine #CrimeaIsNotrussia", – раскритиковал компанию пресс-секретар посольства Великобритании в Украине Алексея Курица.

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В Apple оскандалились с "российским" Крымом

Среди комментариев, отмечает "24 техно", также встречаются и высказывания о скандале менеджера Facebook с публичной политики в Украине Екатерины Крук, почетного президента НАМУ и участницы Наблюдательного совета НОТУ Татьяны Лебедевой, религиоведа и члена научного совета Открытого православного университета Вячеслава Горшкова.

Скриншот facebook.com/apple/

Скриншот facebook.com/apple/

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Apple решение назвать Крым российским аргументировали тем, что компания не хотела сталкиваться с претензиями Москвы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко жестко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую.

Российский журналист Александр Кушнарь заявил, что официальные власти США, где находятся главные офисы компаний-гигантов Google, Facebook и Apple, должны запретить им "признавать" аннексию Крыма, работая на территории России, и принимать ее точку зрения на военные преступления в мире.

В Apple оправдались за скандал с "российским" Крымом, заявив, что указали на своих картах оккупированный полуостров как часть России только для пользователей из РФ.

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