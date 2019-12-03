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3 декабря • обновлено в 17:08
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Скандал с Apple и "российским" Крымом: в соцсетях устроили протестный флешмоб

1.4т
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После скандала, разгоревшегося вокруг американской компании Apple, которая в своем приложении погоды обозначила аннексированный Крым частью России, в соцсетях начался флешмоб.

В частности, на официальной странице Apple в Facebook пользователи, среди которых не только украинцы, стали писать #CrimeaIsUkraine и #CrimeaIsNotRussia.

"Позор для Apple. Обозначение Крыму российским на ваших картах потакает пропаганде агрессора и теперь является вашим вкладом в разрушение международного порядка. У вас все еще есть выбор и можно выбрать правильную сторону истории #CrimeaIsUkraine #CrimeaIsNotrussia", – раскритиковал компанию пресс-секретар посольства Великобритании в Украине Алексея Курица.

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В Apple оскандалились с "российским" Крымом

В Apple оскандалились с "российским" Крымом

Среди комментариев, отмечает "24 техно", также встречаются и высказывания о скандале менеджера Facebook с публичной политики в Украине Екатерины Крук, почетного президента НАМУ и участницы Наблюдательного совета НОТУ Татьяны Лебедевой, религиоведа и члена научного совета Открытого православного университета Вячеслава Горшкова.

Скриншот

Скриншот

facebook.com/apple/

Скриншот

Скриншот

facebook.com/apple/

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Apple решение назвать Крым российским аргументировали тем, что компания не хотела сталкиваться с претензиями Москвы.

  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко жестко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую.

  • Российский журналист Александр Кушнарь заявил, что официальные власти США, где находятся главные офисы компаний-гигантов Google, Facebook и Apple, должны запретить им "признавать" аннексию Крыма, работая на территории России, и принимать ее точку зрения на военные преступления в мире.

  • В Apple оправдались за скандал с "российским" Крымом, заявив, что указали на своих картах оккупированный полуостров как часть России только для пользователей из РФ.

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Автор
Марта Рок
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Apple карта Украины скандалы
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Сало, сало, сало
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Флешмобы, кастрюли, покрышки, камни, флаги, факела, сборы на бинты, проводы хероев на коленях ... Всё, больше вы ни на что не способны.
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Махно Володимир
Махно Володимир
нужно спамить эпл по всему миру! пусть убл-дки миллеры всякие там ус-рутся!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Шапиро Жeнька, из разбитых гаджетов на снегу выложить трезубец, чтобы было видно не только с околоземной орбиты, но и с Марса.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Ще не вмерла, завидуй тихо...баран!
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