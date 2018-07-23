Скандал на Тернопольщине: водитель вышвырнул из автобуса онкобольного ветерана АТО

Водитель автобуса в Тернопольской области отказал в бесплатном проезде ветерану АТО, который возвращался после курса химиотерапии.

"Этот случай произошел 22 июля на автостанции города Лановцы. 51-летний ветеран АТО Виктор Слободюк ехал из больницы домой. Зашел в автобус, показал свое удостоверение и уже собрался было занять место в салоне, как услышал от водителя: "Эй, а чего я должен везти тебя бесплатно? Плати или выходи". Виктор вынужден был выйти из автобуса. Дело в том, что у него рак горла. Лечение очень дорогостоящее, и в семье каждая копейка на счету", – рассказал председатель областного союза "Объединение участников АТО Тернопольщины" Роман Нагорный "Фактам".

Отмечается, что ни один пассажир не вступился за ветерана. Ему пришлось ожидать следующего рейса несколько часов, из-за чего родственники начала волноваться. Ему звонили, но мужчина был вне зоны.

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Виктор Слободюк служил на передовой девять месяцев. Когда вернулся из зоны боевых действий, стало известно, что у него рак третьей степени.

Водитель отказал ветерану АТО в проезде "Факты"

"Есть закон, согласно которому участники АТО и их родственники имеют право на бесплатный проезд. Но этот закон часто не выполняется перевозчиком. Я предложил бы такой вариант. Ветеран-льготник, если зашел в автобус или маршрутку, не должен выходить по незаконному требованию водителя. Если перевозчик применит силу и все же выгонит бойца, следует вызвать полицию, чтобы зафиксировали правонарушение", – отметил Нагорный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области водитель маршрутки оскорбил бойца АТО из-за того, что он отказался давать в руки удостоверение.