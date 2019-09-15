"Заставляют учить русский!" В школе в Кропивницком родители устроили войну за язык

В школах Кропивницкого назревает языковый скандал. Родители возмущены тем, что их детей заставляют учить русский язык, при этом на уроках украинского в классах по 30 и даже 40 учеников. В таких условиях учителя практически не могут уделять время каждому ученику.

Подробнее о том, как языковой вопрос привел к скандалу в школе – в материале OBOZREVATEL.

Русский язык стоит в расписании

В школе №16 Кропивницкого уже шесть лет дети изучают русский язык. Не отменили его и в этом году, даже несмотря на принятый Закон о языке. Хотя родители возмущаются и уже несколько лет выступают против уроков русского.

Учебник русского языка Parta.ua

"Дети и так загружены учебой, домашними заданиями, а у нас еще и русский язык идет как полноценный урок. Мы несколько раз обращались к нашему директору, но все напрасно. Она уверяла, что это второй иностранный язык и он необходим детям", – рассказала одна из мам.

"На самом деле в школьной программе вторым иностранным языком могут быть немецкий, французский, английский или испанский. А вот русский у нас является языком меньшинств и изучать его можно, но только факультативно", – говорит руководитель ГО "Батьківська рада Кропивницького" Евгения Захарченко.

В управлении образования Кропивницкого заверили, что уже провели беседу с руководством этой школы и пообещали, что русский язык все-таки отменят, он будет лишь факультативом.

Однако в учебном заведении говорят, что на самом деле у них русский преподается как язык нацменьшинств.

"Так сложилось, что наша школа открылась в 1973-м году в основном для детей шахтеров. Она была русскоязычной. Со временем мы стали украинской школой, но у нас сохранились уроки русского языка. Еще раз говорю, не как второго иностранного, а как языка национальных меньшинств. У нас же много русскоговорящих семей, поэтому мы должны были и для них что-то дать", – поясняет завуч школы Лилия Селюк.

По ее словам, в этом учебном году планы уже были составлены, когда в начале года разгорелся скандал: "Но поскольку в 7-м классе родители категорически не хотели уроков русского языка, то теперь там он будет преподаваться только факультативно. То есть, кто хочет – приходит, кто нет – может идти домой".

Школа №16 в Кропивницком Сайт школы №16

А вот в других классах русский язык как обязательный урок остался. "Там возмущался только один папа, но мы с ним поговорили и решили этот вопрос", – уверена завуч.

Украинский язык изучают в тесноте

Но проблемы с украинским языком в школах Кропивницкого этим не ограничиваются. Теперь родители, да и сами учителя жалуются, что, якобы из-за нехватки денег в бюджете, в этом году переполненные классы не делят на две группы для изучения украинского языка.

"В классах по 30-40 учеников, дети сидят по трое за партой. Это такая оптимизация в школах, чтобы сэкономить деньги. Городские власти родителей уверяют, что жители Кропивницкого и так хорошо знают украинский язык, до 70% учеников дома общаются на украинском. Поэтому делить классы для более качественного изучения предмета не нужно. Но это неправда! Мы прекрасно знаем, что Кропивницкий – город русскоязычный. Поэтому нужно уделять больше внимания изучению украинского", – говорит руководитель ГО "Батьківська рада Кропивницького" Евгения Захарченко.

За партой по трое учеников ТРК "Украина"

Причина – нехватка денег

Такая ситуация сложилась из-за того, что школы Кропивницкого могут рассчитывать на деньги из государственного бюджета только в случае, если в классах будет более 27 учеников. Вот и пошли на хитрость – соединили по два класса.

Начальник управления образования Кропивницкого городского совета Лилия Костенко уверяет, что не делят на группы только те классы, где учатся до 27 учеников.

"Потому что в государственном бюджете предусмотрена такая формула – деньги выделяют только в случае, если в классах по 28 и более человек. В остальных случаях все оплачивается из городского бюджета. У нас в среднем наполняемость классов – 23 ученика", – заверила Костенко.

По трое за партой ТРК "Украина"

Однако такая ситуация не везде. В густонаселенных районах Кропивницкого из-за нехватки денег провели оптимизацию и соединили классы. В результате тут учатся по 30 и даже 40 учеников! Дети сидят втроем за одной партой. И даже тут украинский изучают всем классом, а не группами, как это должно быть.

А вот для изучения иностранного языка, информатики, для трудового воспитания классы все-таки делят, так как для этого деньги в бюджете есть.

Еще хуже ситуация с продленками. Даже сами учителя в шоке – на группу продленного дня приходят по 40 и более учеников начальных классов. Выполнить вместе с ними домашнее задание физически невозможно.

В продленке яблоку негде упасть ТРК "Украина"

Правда, учителей и директоров, которые подняли эту проблему и пишут письма, городские власти неофициально уже предупредили о последствиях.

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