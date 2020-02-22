Скалецкая в Новых Санжарах: журналист рассказал о карантине министра

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая продолжает находиться в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Китая в медцентре Нацгвардии.
Об этом сообщил журналист Александр Махов в Facebook, который также находится на обсервации. Он подчеркнул, что у Скалецкой такие же условия, как и у других людей.
"Условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы. Провела дистанционно занятия для студентов. Днем селекторное совещание, так же дистанционно. Вечером встреча с эвакуированными", – написал он.
Скалецкая и Махов
Facebook Oleksandr Makhov
Как сообщал OBOZREVATEL, после протестов в Новых Санжарах Скалецкая заявила, что проведет 14 дней вместе с эвакуированными из Китая украинцами. Накануне министр показала, как прошел ее первый день на карантине в Новых Санжарах.
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