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22 февраля • обновлено в 19:49
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Скалецкая в Новых Санжарах: журналист рассказал о карантине министра

4.4т
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая продолжает находиться в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Китая в медцентре Нацгвардии.

Об этом сообщил журналист Александр Махов в Facebook, который также находится на обсервации. Он подчеркнул, что у Скалецкой такие же условия, как и у других людей.

"Условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы. Провела дистанционно занятия для студентов. Днем селекторное совещание, так же дистанционно. Вечером встреча с эвакуированными", – написал он.

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Скалецкая и Махов

Скалецкая и Махов

Facebook Oleksandr Makhov

Как сообщал OBOZREVATEL, после протестов в Новых Санжарах Скалецкая заявила, что проведет 14 дней вместе с эвакуированными из Китая украинцами. Накануне министр показала, как прошел ее первый день на карантине в Новых Санжарах.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Персона
Зоряна Скалецкая
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Валерий Валерий
Валерий Валерий
Отпуск за свой счет и пусть,хоть,месяц сидит в санатории. В министерстве, наверное, работы нет.
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Юг Руси
Юг Руси
" Днем селекторное совещание, так же дистанционно" - это как? Дбл бл ))))))))
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Скалецкая женщина молодая, свободная - живет где хочет и с кем хочет.
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