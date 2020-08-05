Скалецкая сказала, кому в Украине достанется вакцина от COVID-19: на всех не хватит

Борис Бондарь Общество 22:32, 5.08.2020 Обновлено: 23:12, 5.08.2020

Когда вакцина от коронавируса будет разработана, Украина не будет закупать ее в расчете на все население страны.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" экс-глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая. Первоначально будут вакцинировать лиц, которые больше всего контактируют с другими людьми.

"На самом деле, ее (вакцины - ред.) еще нет, и мы не знаем, когда действительно она будет утверждена ведущими агентствами в мире как признанная вакцина к применению”, – сказала Скалецкая.

Также она отметила, что пока непонятно, насколько эффективным окажется препарат.

“Второй вопрос – насколько производители, которых в мире не так много, выберут Украину как одну из первых. Возможно, мы будем во втором этапе на поставки", – заявила экс-глава Минздрава.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса весной 2021 года, и ею можно обеспечить 20% населения.

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