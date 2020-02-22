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22 февраля • обновлено в 10:42
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Скалецкая показала свой первый день на карантине в Новых Санжарах

1.5т
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Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая показала, как прошел ее первый день на карантине в Новых Санжарах с эвакуированными из Китая людьми.

По словам чиновницы, она провела его в решении рабочих вопросов. Соответствующее видео Скалецкая опубликовала на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зоряна Скалецкая

Зоряна Скалецкая

Скриншот видео

"Первый день прошел преимущественно в телефоне. Преимущественно в решении вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать при необходимости лиц в инфекционные боксы. Достаточно интенсивный день, но решение большинства вопросов происходило в телефоне и через выдачу определенных поручений", – отметила министр.

Также она сняла короткие ролики об условиях в своем номере: показала рабочий стол с коробками документов, кровать, санузел и вид из окна.

Номер Скалецкой

Номер Скалецкой

Скриншот видео

Номер Скалецкой

Номер Скалецкой

Скриншот видео

Вид из окна на Новые Санжары

Вид из окна на Новые Санжары

Скриншот видео

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Протесты в Новых Санжарах Коронавирус
Персона
Зоряна Скалецкая
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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