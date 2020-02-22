Скалецкая показала свой первый день на карантине в Новых Санжарах

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая показала, как прошел ее первый день на карантине в Новых Санжарах с эвакуированными из Китая людьми.
По словам чиновницы, она провела его в решении рабочих вопросов. Соответствующее видео Скалецкая опубликовала на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Зоряна Скалецкая
Скриншот видео
"Первый день прошел преимущественно в телефоне. Преимущественно в решении вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать при необходимости лиц в инфекционные боксы. Достаточно интенсивный день, но решение большинства вопросов происходило в телефоне и через выдачу определенных поручений", – отметила министр.
Также она сняла короткие ролики об условиях в своем номере: показала рабочий стол с коробками документов, кровать, санузел и вид из окна.
Номер Скалецкой
Скриншот видео
Номер Скалецкой
Скриншот видео
Вид из окна на Новые Санжары
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
после протестов в Новых Санжарах Скалецкая заявила, что проведет 14 дней вместе с эвакуированными из Китая украинцами.
21 февраля появился слух о том, что Скалецкая срочно покинула Новые Санжары.
Однако она опровергла эту информацию и показала фото с места событий, подтвердив свое заселение.
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