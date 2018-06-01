Скачки давления: украинцев предупредили о перемене погоды

На выходных в Украине синоптики прогнозируют жаркую погоду, но местами дожди и грозы.

На своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко предупредила о скачках давления.

"На Западе будет жара до +25 +30 градусов, скачки давления и локальные дожди и грозы. На Востоке ожидается свежее погода, +21 +24 градуса, сухо и ветрено. В Центре - без осадков, +23 +27 градусов. На севере - преимущественно сухо, 3 июня вечером возможен дождь в Житомирской области и Киевской. + 24 + 27 градусов", - написала она.

Диденко отметила, что на побережье моря будет солнечно, +21 +23 градусов и с порывистым ветром.

По ее словам, температура воды в Черном море до 19-21, в Азовском до 20-23 градусов, а в Днепре возле Киева 21,6 градусов.

"В Киеве на выходных сухо и комфортная температура воздуха, днем ​​+25 +27 градусов. Вечером в воскресенье вероятность дождя с грозой", - предупредила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину с 5 июня во все регионы придет настоящая жара.