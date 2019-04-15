"Скабеевой назвали!" Еще одна журналистка "1+1" публично поддержала Порошенко

Журналистка телеканала "1+1" Евгения Цветанская открыто выступила перед вторым туром президентских выборов в поддержку действующего главы государства Петра Порошенко.

Своей позицией она поделилась на странице в Facebook, отметив, что посетила 14 апреля НСК "Олимпийский", где выступал президент.

"Работая фактически среди единомышленников возле НСК "Олимпийский", получила в свой адрес кучу проклятий и криков "позор". Даже Скабеевой назвали. Знала, что так будет? Знала", - написала она.

"Каждый из нас должен отвечать за выбор, который делает. Мой выбор - работать на 1+1. Несмотря на то, что мне стыдно за манипуляции определенных программ против действующего президента. Несмотря на то, что считаю это недопустимым и опасным во время войны", - подчеркнула журналистка.

Евгения Цветанская Facebook Евгении Цветанской

Цветанская напомнила, что не может забыть определенных манипуляций своего кандидата перед выборами в 2014-м.

"Как и не могу не признать, что мое мнение могут разделять не все. И главное - горжусь многими своими коллегами, которые за 5 лет сделали больше для страны, чем какая-то женщина, которая кому-то крикнет в спину "предатель", - добавила она.

По словам журналистки, "1+1" - это ее сознательный выбор по многим причинам.

"За свой выбор я выгребла свою порцию вполне. А голосует все же не телевизор, а люди, в этом бесконечном фейсбучному потоке "кто кого" мне импонирует одно - открытая публичная ответственность за свой выбор", - добавила она.

Цветанская подчеркнула, что будет голосовать за действующего президента.

"Не агитирую. Не объясняю. Не сравниваю. И не спорю в комментариях. Просто открыто беру на себя ответственность за свой выбор", - подытожила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ведущая ток-шоу на "1+1" Наталья Мосейчук позволила себе непрофессиональное поведение в программе с участием президента Петра Порошенко, чем вызвала гнев украинцев.

Вслед за этим ведущая "1+1" Юлия Бориско открыто поддержала президента. Она пояснила, что выступает "за" Порошенко "в значении "за проукраинскую Украину" – с уважением к его светлой стороне".

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