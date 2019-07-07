Грузинский ведущий Георгий Габуния обматерил главу России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2".
В концовке авторской программы "Посткриптум" он ярко продемонстрировал свое отношению к лидеру страны-агрессора в крайне жесткой и нецензурной форме (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду как ты..." - сказал Габуния.
"Ты - вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя! Иди на х*й вместе со своими рабами!" - сказал ведущий, пожелав гореть в аду погибшим родителям Путина.
Габуния обматерил Путина
obozrevatel
Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил нецензурную брань Габунии, однако отказался извиняться за мат в адрес Путина, отметив, что поддерживает позицию ведущего.
На слова ведущего отреагировала также пропагандистка Кремля Ольга Скабеева, обвинив его в провокации.
"Мерзость и пошлость! Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией. И грузинский президент пусть тоже выскажет своё мнение. Сами пилите сук, на котором сидите", - взбесилась она.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также осудила "словесную агрессию" ведущего, однако от извинений воздержалась.
"Заявление идет вразрез со всеми грузинскими традициями, служит только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе", - написала она.
Однако премьер-министр страны Мамука Бахтадзе более радикально осудил телеведущего, пригрозив, что "не оставит это без реагирования".
Внимание, видео 18+
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандистам России устроили "теплый прием" в Минске, обматерив Путина. Его обзывали х**лом - словом, которое уже давно закрепилось по отношению к нему в Украине.
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