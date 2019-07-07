ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"С*ка подзаборная! Вонючий оккупант!" Ведущий жестко послал Путина в прямом эфире: видео 18+

11.2тЧитать материал на украинском

Грузинский ведущий Георгий Габуния обматерил главу России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2".

В концовке авторской программы "Посткриптум" он ярко продемонстрировал свое отношению к лидеру страны-агрессора в крайне жесткой и нецензурной форме (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду как ты..." - сказал Габуния.

"Ты - вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя! Иди на х*й вместе со своими рабами!" - сказал ведущий, пожелав гореть в аду погибшим родителям Путина.

Габуния обматерил Путина

Габуния обматерил Путина

obozrevatel

Новости
"Путин — х*йло! Что не ясно?" Собравшийся в Раду Притула публично унизил главу РФ

Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия осудил нецензурную брань Габунии, однако отказался извиняться за мат в адрес Путина, отметив, что поддерживает позицию ведущего.

На слова ведущего отреагировала также пропагандистка Кремля Ольга Скабеева, обвинив его в провокации.

"Мерзость и пошлость! Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией. И грузинский президент пусть тоже выскажет своё мнение. Сами пилите сук, на котором сидите", - взбесилась она.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также осудила "словесную агрессию" ведущего, однако от извинений воздержалась.

"Заявление идет вразрез со всеми грузинскими традициями, служит только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе", - написала она.

Однако премьер-министр страны Мамука Бахтадзе более радикально осудил телеведущего, пригрозив, что "не оставит это без реагирования".

Внимание, видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандистам России устроили "теплый прием" в Минске, обматерив Путина. Его обзывали х**лом - словом, которое уже давно закрепилось по отношению к нему в Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Владимир Путин
Место
Грузия
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
10
26
Смешно
50
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Героя Украины ему уже дали? Обоз, и где слова "мощно", "по зубам" и тд? Нация д*билов!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Бухгалтер Борис, фашист, сдрысни.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
да уж,шестерки американские кругом,пока торговали гвоздиками и прочей херней ,были братами,потом нашли себе сутенера-штаты.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Закон Порядок
Закон Порядок
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина. Ранее Габуния начал программу "P.S." с ругани на русском языке в адрес российского президента. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. "То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", не что иное, как отвратительное выражение провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо", - пишет премьер в Twitter. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Виня Ксения
Виня Ксения
Закон Порядок, это не меняет тот факт, что пуйло - с*ка подзаборная и вонючий оккупант! А так то в эфире не стоит материться, но в этом случае простительно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel