СИЗО-отели для элитных преступников: в Украине планируют закрыть часть тюрем

В Украине намерены сократить количество тюрем и следственных изоляторов временного содержания, но в то же время создать и новые, которые будут напоминать мини-отели, правда, с усиленной охраной.

Об этом заявил министр юстиции Денис малюська, объяснив все необходимостью улучшить ситуацию в пенитенциарной сфере. Своими планами он поделился в "Сніданку з 1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тюрем у нас слишком много, и это дорого обходится – их содержать. Многие незаполненные даже наполовину, соответственно, с целью экономии бюджетных средств, мы планируем значительно сократить количество учреждений, где содержатся заключенные и сконцентрировать финансирование на тех, которые останутся", – рассказал министр.

В Украине планируют закрыть часть тюрем и создать частные СИЗО

По его словам, это позволит повысить стандарты, а также заработную плату тех, кто там работает. Однако процесс строительства новых учреждений займет не менее 4-5 лет.

"Такие СИЗО будут под украинской юрисдикцией. Это идея, мы сейчас разрабатываем нормативно-правовые акты под них. Это возможность привлечения частного капитала в эту сферу. Мы бы хотели начать все проекты, в том числе и в отношении частных СИЗО уже в следующем году", – добавил он.

Министр подчеркнул, что они будут напоминать хорошие отели с усиленной охраной и со специальным режимом.

"Частные СИЗО смогут генерировать нам доходы, которые мы будем направлять на улучшение условий в обычных таких учреждениях, а также позволят разгрузить СИЗО, которые сейчас переполнены в Киеве, Херсоне и Одессе", – объяснил Малюська.

Как писал OBOZREVATEL, в Кабинете министров сообщили, что намерены создать надлежащие условия для содержания осужденных и расширить перечень видов наказаний, не связанных с лишением свободы. Речь идет о частных следственных изоляторах.

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