Новоназначенный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо наконец перешел к работе. В своем Facebook он отчитался, что во время выездного заседания Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий "получили на орехи" Минсоцполитики и МинТОТ. По мнению Сивохо, пенсионеры, которые проживают в оккупированной зоне, не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги. Второй вопрос, который обсуждался на выездном заседании, — это "дискриминация и откровенное унижение переселенцев" постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине", пишет Лариса Волошина для День.

Опустим, что эта фраза опосредствованно указывает на то, что пан советник еще не совсем разобрался в границах собственного государства. Обратим внимание на другое. "Мы должны создать комфортные условия для наших граждан, которые проживают по обе стороны линии разграничения", — написал он. Ну что ж. Дать пинка чиновникам — благородное дело. Особенно в глазах вечно недовольного электората. Но пан Сивохо и сам теперь чиновник. Так какой, на его взгляд, должна быть политика государства относительно оккупированных территорий?

Многие заподозрили, что речь идет о перечислении социальных выплат прямо в банковские учреждения "Л/ДНР". В действительности мы не знаем, планируется ли сотрудничество украинского государства с "пенсионными фондами", которые образовали бандформирования. Но давайте допустим, что упрощение, о котором говорит пан советник, — это ничто иное как выплаты прямо на неподконтрольные территории. К этому Украину регулярно призывают Россия и пророссийские политики внутри страны. Представим, что такое произошло.

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Разве это не сделает донецких пенсионеров легкой добычей для российских наемников, которые приехали на Донбасс за закрытие потребительского кредита или вознаграждение в 500—1000 долларов боевых? Если государство начнет выплачивать пенсии прямо в зону оккупации, да еще и продлит верификацию, кто даст гарантию, что за год человека просто не убьют, отобрав его пенсионную карточку? Самопровозглашенные "государства"? Их "правоохранительные органы"?

Абсурд ситуации заключается в том, что люди без государственного мышления просто не способны воспринять государство как гаранта безопасности для всех своих граждан. Вбросить человеческие деньги в черную дыру неправовой зоны кажется им привлекательным с точки зрения повышения имиджа "защитников бедных и нищих". А то, что это сразу поставит этих людей в зависимость от бандитов, — это "святых благодетелей" нисколько не смущает.

Много ли вы слышите сообщений о "судах" в Донецке или Луганске? По какому кодексу там судят, есть ли там адвокатура, кто обеспечивает хотя бы декларативное соблюдение прав и свобод? В отчетах комитета ООН по делам беженцев регулярно сообщается о судебных процессах, которыми у украинских граждан конфисковывают жилье. Много ли вы слышали рассказов потерпевших от бандитского своеволия в эфирах украинских телеканалов? Исчезли упоминания о подвалах, пытках, убийствах, приказах на расстрелы от полевых главарей вроде Гиркина-Стрелкова.

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В воображении рядового украинца, как и россиянина, как и жителя оккупированного Донбасса единственной "бедой" стала невыплата Украиной пенсий прямо через филиалы "республиканских" банков. "Вина Украины" является искусственно сформированным пропагандистским конструктом. Он полностью вытиснил из массового сознания представление о том, какую опасность для жизни, здоровья, безопасности и собственности украинских граждан составляет оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кажется, что мы стали свидетелями удачной информационно-диверсионной спецоперации. Произошло смещение вины с агрессора на жертву. Поэтому требования Сивохо — это лишь завершающая стадия, в которой псевдо-правозащитный дискурс превращается в принципы государственной политики. Сегодня любая информация о нестерпимых условиях оккупации, если она и появляется, используется в качестве дополнительного аргумента для принуждения Украины к уступкам. Но это обман. Для настоящего решения проблемы государство не просто должно вернуться к гуманистическим ценностям и сделать настоящую заботу о человеке основой для всех политических решений.

Оно должна прекратить имитировать. Платить, строить, способствовать и развивать нужно здесь, а не там. Украине стоит позаботиться о программах эвакуации всех, кто имеет желание выехать из зоны, где правят бандиты с оружием. Для страны, уважающей себя, должно быть неприемлемым, чтобы ее граждане оставались в смертельной опасности только из-за того, что им некуда деться. А это значит, надо прекратить имитировать процессы и начать откровенно говорить о причинах. Пан Сивохо, если он действительно хочет помочь пенсионерам оккупированного ОРДЛО, должен начать называть вещи своими именами.

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