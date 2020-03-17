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18 марта • обновлено в 00:29
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Сивохо сделал новое заявление о "внутреннем конфликте" на Донбассе

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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом", который "спровоцировала страна-агрессор".

Об этом он заявил во вторник, 17 марта, в эфире телеканала НАШ, отвечая на вопрос ведущего о том, что происходит на востоке Украины.

"У нас гибридная война. Такая форма, когда страна-агрессор провоцирует, а потом поддерживает внутренний конфликт. Страной агрессором у нас признана по закону Российская Федерация", – заявил Сивохо.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

"Россия аннексировала Крым и участвовала в начале военных действий на Донбассе", – сказал он, добавив, что власть хочет, чтобы "перестали гибнуть люди со всех сторон".

Как писал OBOZREVATEL, 11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого страну не примут в НАТО.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
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