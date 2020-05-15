Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что украинские воины на Донбассе якобы причастны к мародерству покинутых переселенцами домов.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Алесе Бацман, добавив, что его две квартиры в оккупированном Донецке, за которыми присматривают "неравнодушные граждане", такая участь миновала (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Меня минула чаша сия. Хотя очень много знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил – еще большой вопрос. Вариантов два: две стороны", – сказал Сивохо.

Сергей Сивохо

При этом на уточняющий вопрос от журналиста о том, кого он имеет в виду – террористов, боевиков, или же украинскую армию, добровольцев – экс-советник секретаря СНБО ответил, что "и тех, и тех".

"Потому что ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: "Просьба сливать воду перед отправкой в Украину", – высказался Сивохо.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо похвастался тем, что 9 мая "его команда" в оккупированном Донецке почтила память погибших во Второй мировой войне.

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