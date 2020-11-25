Период дождей – время когда в Крыму выпадают осадки – никак не сказался на заполненности местных водохранилищ. Это говорит о том, что хозяйственная деятельность оккупационных властей глубоко задела крымскую экологию, и теперь вред от этого более разрушителен, чем казалось на первый взгляд.

Уровень грунтовых вод в Крыму и тех небольших водоемов, которые давали воду, непоправимо разрушен. В недавней резолюции Генассамблеи ООН, принятой на прошлой неделе по Крыму, один из пунктов звучит так: "экологический вред, нанесенный оккупантами". Там говорится, в том числе, и о водных ресурсах полуострова. Ответственность возлагается на Российскую Федерацию. Хотя крымские оккупанты надеялись, что смогут легализовать эту оккупацию. Бывшая прокурор Наталья Поклонская писала письма в ООН с попыткой пожаловаться на Украину – не получилось. Ответ ООН однозначен: "ответственность несет Российская Федерация".

Но нас, граждан страны-суверена, все эти победы не должны успокаивать. Ситуация в Крыму действительно плохая. Россияне, пытаясь найти водные ресурсы для своей промышленности и военных баз, начали добывать артезианские запасы, которые до сих пор были неприкосновенны. Это привело к засолению почвы и снижению уровня грунтовых вод. Теперь мы видим, что реки и ручьи, которые были в Крыму, просто пересохли.

Местные говорят, что такая ситуация их пугает, они начали протестовать и осуждают оккупационную власть. Проблемы с водой теперь касаются каждого. Пересохли даже те озера и реки, которые в любой период года наполнялись водой. Их просто нет. В той же Ялте всегда были проблемы с водой, которые когда-то решила именно Украина. И теперь крымчане сравнивают, как было во времена Украины и как стало сейчас. Они хорошо знают, что вода идет на нужды военных баз и Черноморского флота, а не для жителей.

Украина должна не просто добиваться признания миром водной проблемы в Крыму, осуждения оккупантов и повышения санкций и международного давления. Самое главное – Крым нуждается в широкой миссии ОБСЕ и ООН, которые бы изучили вред, нанесенный региону. Это не только вода; это воздух, вырубка лесов, строительство трассы Таврида.

Есть еще один аспект. Россияне в своем желании построить в Крыму непотопляемый авианосец, завезли огромное количество военных, построили большое количество военных баз, которые не являются экологически чистыми. Часто там есть химическое оружие, которое отравляет окружающую среду и влияет на здоровье людей. Количество раковых заболеваний в Крыму – катастрофическое. Это уже отмечают и сами россияне.

Украина должна разрабатывать механизмы давления на Российскую Федерацию и не только в плане деоккупации, но и в том, чтобы проблематику Крыма начали изучать в том числе и международные организации.