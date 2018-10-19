"Ситуация угрожающая": в МИД РФ заговорили о насильственной украинизации

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил об усилении давления на русскоязычное население Украины.

В связи с этим российский МИД требует реакции от международных институтов на "грубое нарушение Киевом прав и свобод человека", передают "Известия".

"Мы хорошо понимаем, что гуманитарные акции в защиту русского языка или своих веры и культуры порой требуют самоотверженности. Официальным Киевом проводится насильственная украинизация населения при помощи нового закона "Об образовании" и других "инициатив", - отметил он.

Также Карасин напомнил, что недавно украинский сайт "Миротворец" разместил персональные данные 141 активиста организаций российских соотечественников, существовавших в Украине в 2010 году.

По словам дипломата, протест со стороны МИД России был направлен во все международные организации.

"Мы взыскательно проследим за их реакцией на такое грубое нарушение прав человека и основных свобод на Украине", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В частности, "рабочим" языком в любых государственных или коммунальных инстанциях, судах и армии определяется украинский. Это же касается и сфер образования, науки, здравоохранения, спорта и транспорта.