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"Ситуация угрожающая": в МИД РФ заговорили о насильственной украинизации

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Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил об усилении давления на русскоязычное население Украины.

В связи с этим российский МИД требует реакции от международных институтов на "грубое нарушение Киевом прав и свобод человека", передают "Известия".

"Мы хорошо понимаем, что гуманитарные акции в защиту русского языка или своих веры и культуры порой требуют самоотверженности. Официальным Киевом проводится насильственная украинизация населения при помощи нового закона "Об образовании" и других "инициатив", - отметил он.

Также Карасин напомнил, что недавно украинский сайт "Миротворец" разместил персональные данные 141 активиста организаций российских соотечественников, существовавших в Украине в 2010 году.

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По словам дипломата, протест со стороны МИД России был направлен во все международные организации.

"Мы взыскательно проследим за их реакцией на такое грубое нарушение прав человека и основных свобод на Украине", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В частности, "рабочим" языком в любых государственных или коммунальных инстанциях, судах и армии определяется украинский. Это же касается и сфер образования, науки, здравоохранения, спорта и транспорта.

Место
РоссияМосква
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Sam Vik
Sam Vik
В Канаде половина населения говорит по французски, половина по английски, ни не Франция, ни Англия туда не лезет.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Как же их перемыкает от украинизации Украины. Полные идиоты от первого и до последнего члена мид рф под предводительством двух душевнобольных - говорящей лошади и маньки.
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