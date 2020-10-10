Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшится, нужны реанимационные койки, – эпидемиолог

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом и другими острыми респираторными заболеваниями в Украине будет ухудшаться, поэтому к этому должны быть готовы как больницы, так и лаборатории.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. "Должны быть подготовлены как койки с кислородом, реанимационные койки, так и лабораторная база. Потому что надо будет исследовать образцы от больных не только на наличие вируса SARS-Cov-2, но и на наличие возбудителей гриппа и других респираторных вирусных инфекций", – пояснила она.

В этом контексте врач отметила, что лабораторные исследования проводятся ежегодно в осенне-зимний период, но на этот раз может возникнуть потребность в дополнительном лабораторном оборудовании и тест-системах.

"Эти исследования проводятся на том же оборудовании, на котором проводятся на COVID-19, но должны быть другие диагностические материалы, тест-системы", – объяснила Мухарская.

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала два экспресс-теста на коронавирусную болезнь COVID-19 , которые показывают результат через 15-30 минут.